La versión no oficial sobre la captura de Ariel Sosa

Este lunes, apenas arrancado el día, el Jefe de la Policía del Chaco, nos participó a los integrantes de la prensa de la noticia de la captura de Ariel Sosa. Lo hizo haciendo gala de un trabajo de inteligencia y hasta en tono libertario, como Adorni.

«Tarde o temprano caería. Año y medio siguiendo los pasos del narco mas buscado. Policía del Chaco con su inteligencia criminal detecto donde y en que se movía. Fin», puso en su mensaje el general Romero, tras enviar la gacetilla que redactó la propio policía chaqueña.

Ariel Sosa, hermano de Hugo (el jefe del Clan, hijos de Juan Loca), estaba prófugo desde 2022 cuando protagonizó una balacera junto a Chupachichi González (abatido hace un tiempo en un enfrentamiento rural) con quien se disputaban el territorio narco en Sáenz Peña. Ese día hubo un muerto en el enfrentamiento, y resultaron heridos además de Ariel un funcionario municipal hoy colaborador del Ministro de Salud.

Desde 2022 Ariel Sosa cuenta con pedido de captura internacional por parte de la Fiscalía Federal saenzpeñense. Sien embargo la Policía del Chaco dice que estaba prófugo desde hace 18 meses, y era intensamente buscado, aunque algunos vecinos supieron verlos en 2023 en Sáenz Peña en una estación de servicio de la rotonda en la madrugada, y hasta se sospecha que participó de un robo reciente en Villa Ángela.

Ahora bien, hay una historia no contada por la Policía local, que dista mucho del mensaje «adornidesco» de Romero. Según las consultas realizadas a fuentes de la investigación la camioneta en la que se trasladaba Sosa estaba radiada. Esto significa con pedido de investigación, captura y secuestro.

El motivo, la participación de éste vehículo en un robo ocurrido en Villa Ángela, donde se sospecha que un primo hermano de Sosa fue el autor pero en las filmaciones de ese robo en Villa Ángela, que investiga la Justicia provincial (fiscal Jony Ríos), habría uno de los presuntos autores con fisonomía parecida a Ariel Sosa.

Por ese pedido de captura de la camioneta toda la Policía de todo el territorio nacional estaba haciendo controles, como con cualquier vehículo con pedido de secuestros activos, es decir «no hay tal inteligencia criminal puntillosa».

Lo que sucedió es que detuvieron la marcha de la camioneta, pidieron los papeles de la misma, ingresaron al sistema, saltó que tiene pedido de secuestro y está sospechada de participar en un robo, y por ello piden al conductor que se identifique. Entonces…

Quien manejaba el vehículo exhibe un documento basilero, el que obviamente no coincidía la foto de ese DNI con quien lo exhibe el mismo, por eso es detenido y trasladado a la comisaría de Lomas de Zamora donde se hace la averiguación de antecedentes por huellas dactilares. Y fue entonces donde se confirma que se trata de Ariel Sosa, a quien lo titulan hoy en todos los medios como «el narco más buscado», «el integrante del Clan Sosa», etc, etc.

Si bien la fuente indica que hay 4 casas sobre las que se venia haciendo un trabajo de inteligencia, con observaciones y vigilancias, jamás se pensó que Ariel Sosa iba a salir a pasear con la camioneta que había participado del robo en Villa Ángela, lo que fue clave en la detención del prófugo, ya que a partir de este hecho es que queda detenido.

Puede ser, como nos confió la fuente, que hay de todo un poco, «de suerte, de casualidad, algo de investigación, y demás yerbas», pero ninguna inteligencia criminal detecto donde y en que se movía.

A veces, buscando pergaminos, somo excelentes libretistas para narraciones novelescas. Fin.

(*) Periodista de Sáenz Peña

