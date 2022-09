Larreta sobre intención de cancelar las PASO: «No se pueden cambiar las reglas electorales a conveniencia»

CABA. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la intención de cancelar las PASO al expresar que «no se pueden cambiar las reglas de juego para la próxima elección» y fue categórico respecto de una posible reunión con CFK al asegurar que «el ámbito constitucional de diálogo es el Congreso».

Así definió estas cuestiones en una conferencia de prensa para anunciar el adelanto del inicio del ciclo lectivo 2023, junto a su jefe de gabinete, Felipe Miguel, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de gobierno, Jorge Macri.

«No se pueden cambiar las reglas de juego electorales para la próxima elección, a conveniencia del gobernante de turno, esto es válido para lo Nacional, la Ciudad y para cualquier provincia Argentina», afirmó al negar que busque eliminar esta elección y, a su vez, criticó a las provincias de Chubut y San Juan por impulsar una reforma del Código Electoral.

Por otro lado, consultado sobre una posible reunión con la vicepresidente Cristina Kirchner, luego del intento de magnicidio sufrido en inmediaciones de su casa en Recoleta, el funcionario porteño sostuvo: «El ámbito constitucional de diálogo es el Congreso. Ahora tenemos la discusión del Presupuesto. Ahí es el ámbito de diálogo y ahí el Gobierno tendrán que demostrar si tienen predisposición al diálogo. Hasta ahora no la han tenido».

«No estamos para fotos que solo generan confusión en la gente y que no tienen la honestidad profunda de un dialogo sincero», admitió luego Jorge Macri.

Por último, Larreta cuestionó los «mil días sin un plan y sin un rumbo» del Gobierno nacional conducido por Alberto Fernández: «100% de inflación, arriba del 40% de pobreza y, cuando vas a los niños, es arriba del 50. Un país que no aumenta su inversión, que no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo, con una política internacional muy errática: amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Un país que perdió muchos días de clases, sobre todo el año pasado, empezando por la provincia de Buenos Aires. Un país con algunos núcleos de inseguridad extremo, como el Conurbano, Rosario, lo que está pasando en el sur».