Las familias disfrutaron de una noche de música, historia y encuentro en el Museo Ferroviario

Sáenz Peña. El Museo Ferroviario fue escenario de una nueva edición de la Visita Nocturna en los Museos, una propuesta cultural que convocó a las familias de la ciudad en una noche distinta, cargada de arte, música y encuentro.

La actividad se desarrolló entre las 21:00 y la 1:30, con entrada libre y gratuita, y permitió que el público recorriera el museo en horario nocturno, disfrutando de una experiencia diferente y pensada para toda la familia.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer el predio del museo, disfrutar de la musicalización en vivo, y compartir un espacio gastronómico con patio de comidas y food trucks, que acompañaron la propuesta cultural y recreativa.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la actuación especial de Instinto Folklore y del Ensamble Termal, de Casa de Cultura, quienes brindaron un espectáculo que fue muy bien recibido por el público presente.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, tuvo como objetivo fortalecer el acceso a la cultura, revalorizar los espacios patrimoniales de la ciudad y promover propuestas recreativas en el marco de la temporada de verano.

