El refrigerio para empleados públicos se acredita este viernes 23

Resistencia. El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes 23 se abonará el Refrigerio correspondiente a los trabajadores activos de la administración pública provincial.

El pago se realizará mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, anticipó que el Refrigerio estará acreditado durante la tarde del viernes.

Como es habitual, los trabajadores podrán acceder al beneficio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

