Leandro Zdero le ganó la interna a Juan Carlos Polini y la foto de unidad no se hizo esperar

Resistencia. Pese a que la lista «Orden y Trabajo» de Juan Carlos Polini logró imponerse en varias localidades no le alcanzó para vencer a la «inalcanzable» fuerza que le aportó Resistencia a Leandro Zdero. En la capital de la provincia, Chaco Cambia le sacó una ventaja de más de 34 puntos.

En toda la provincia Zdero ganó la interna con el 51,52% frente al 48,48% que cosechó Polini. Pese a la derrota, el ex intendente de Coronel Du Graty no hizo esperar la foto unidad y no era para menos, después de conocerse que Juntos por el Cambio logró imponerse y sacarle una ventaja de 3 puntos al Frente Chaqueño.

Polini se acercó para felicitar al «zorro» y garantizar un trabajo en conjunto, selló la unidad tomando distancia de la postura que tomó Aída Ayala tras la contundente derrota en Resistencia que –confesó- la tomó de sorpresa. Es que la ex intendente de la capital, reconoció la derrota temprano, se fue sin decir mayores palabras y a la prensa dijo que está jubilada.

Volviendo al búnker de Chaco Cambia, donde se respiraba un clima de algarabía, Polini se subió al escenario junto a su compañera de fórmula y Livio Gutiérrez. «Es la oportunidad de cambiar los paradigmas. Para mi hoy es un día histórico para todos nosotros. Indudablemente hicimos una gran elección», expresó el actual diputado provincial.

Zdero al inicio optó por mantenerse moderado, pero cuando los números comenzaron a sonreírle tomó la posta con un discurso conciliador y en el que convocó a mantener los esfuerzos de cara al objetivo que el radicalismo tiene hace años: volver a gobernar.

La UCR viene de un año en el que había expectativas de una lista unidad entre los dos precandidatos, todo dependía de encuestas que dependiendo quién las realizaba arrojaba resultados distintos. Con la reinstauración de las PASO, finalmente ambos tomaron caminos distintos. Zdero se rehusó a ser candidato a intendente, recorrió la provincia y hoy se alzó la victoria.

«Tenemos que construir con todos, respetuosamente y yo agradezco también el gesto de aquellos que circunstancialmente hemos competido. Mañana tenemos que estar todos juntos trabajando por esta provincia, todos juntos como lo hicimos el primer día», expresó el vencedor en su discurso. Los dirigentes decidieron no esperar y optaron por dar hoy la primera señal de unidad.