«Línea 1 recibe $3.800.000 de subsidios, pero aguarda que la Municipalidad aporte combustible para funcionar nuevamente»

Sáenz Peña. Increíble pero cierto. La frase le pertenece al subsecretario de Transporte de la Provincia, César Frugoni. Negó que sea cierto que se necesiten 12 millones mensuales como dijo Vilar.

Consultado por la situación del servicio de pasajeros en Sáenz Peña, que no está activo desde el 1 de agosto, Furgoni explicó que el IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetros) de la empresa es bajísimo, por lo tanto, “la empresa vive de los subsidios y la recaudación cubre el gasoil”, aunque hoy los costos de éste último no están equilibrados.

Furgoni argumentó que Sáenz Peña tiene un IPK de 0,5%, lo que refleja que cada 20 cuadras sube un pasajero, “no hay ninguna empresa en el país que sea rentable con esos números”.

Frente a este escenario, relató que “lo que la empresa dice, es que no puede reactivar el servicio porque no tiene para el gasoil, está realizando las gestiones con la Municipalidad para ver si puede cubrir ese déficit, pero todavía no hay respuestas del municipio”.

El subsecretario contó que hace un tiempo tuvo una reunión con el Municipio de Sáenz Peña, en donde se plantearon las problemáticas actuales y anteriores a la pandemia. Furgoni resaltó que se debe entender cuales son los problemas de Sáenz Peña y planteó que la ciudad no incentiva el transporte público, el cual debe tener un recorrido que le sirva al vecino y agregó que se tienen que aplicar restricciones, que no se permita que circulen tres o cuatro personas en una moto, ya que “se le esta quitando utilidad al trasporte publico”.

En cuanto a los subsidios que recibe la empresa, indicó que entre Nación y Provincia recibe $3.800.000, que la masa salarial con aportes patronales es de $3.400.000 y señaló que el gasto de combustible es aproximadamente de $1.500.000.

Furgoni subrayó que la responsabilidad es del Municipio porque es quien concesiona el servicio a la empresa, y planteó que el servicio en general está deteriorado, “los números lo dicen, es evidente el problema que tiene la empresa, pero creo que de esto se sale en conjunto, tratando de poner cada uno lo que le corresponde y sabiendo qué es lo que busca la Municipalidad en cuestión de transporte público dentro de la ciudad”, concluyó.