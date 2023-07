Mantienen vigente la posibilidad de anotarse al Procrear II en la ciudad

Sáenz Peña. La información difundida oficialmente destaca que en paralelo, desde ayer lunes 3, se lanzó una iniciativa de cancelación anticipada de deudas para los beneficiarios y beneficiarias de Procrear, y la posibilitar de sumarse a los desarrollos urbanísticos de Roque Sáenz Peña (Chaco), San Martín II (Buenos Aires) y General Lagos (Santa Fe).

El Ministerio Desarrollo Territorial y Hábitat mantiene vigente la posibilidad de anotarse a la línea Desarrollos Urbanísticos del Plan Procrear II, la cual tiene el objetivo de brindar acceso a créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas. Desde este lunes 3 de julio podrán inscribirse las personas interesadas en los desarrollos urbanísticos de Roque Sáenz Peña (Chaco), San Martín II (Buenos Aires) y General Lagos (Santa Fe).

A su vez, la cartera que conduce Santiago Maggiotti también habilitó las inscripciones de la línea Lotes con Servicios. Una edición que incluye una opción especial para que jóvenes de 18 a 35 años puedan participar y acceder al crédito hipotecario.

En paralelo, se lanzó una iniciativa de cancelación anticipada de deudas para los beneficiarios de Procrear. Esta decisión se dio durante una reunión entre el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, el escribano general de Gobierno de la Nación, Carlos Gaitán, y el representante del Banco Hipotecario, Gustavo Cento Docato.

Desarrollos Urbanísticos del plan Procrear 2023

El Gobierno nacional está ofreciendo préstamos hipotecarios a un interés fijo y con plazos de hasta 30 años a través de la línea de Desarrollos Urbanísticos. Estos préstamos están destinados a la compra de viviendas en alguno de los 70 terrenos construidos en todo el país.

En esta edición, los préstamos para adquirir propiedades en los predios de San Martín II (Buenos Aires), General Lagos (Santa Fe) y Roque Sáenz Peña (Chaco) no tendrán intereses y se actualizarán utilizando el coeficiente Casa Propia.

Requisitos del plan Procrear 2023

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

No tener, tanto el titular como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción.

Presentar el DNI de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años inclusive al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente 1 y 10 salarios mínimos. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada.

Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.Los participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por matrimonio, unión convivencial, unión de hecho.

Plan Procrear 2023: inscripción online

Para anotarse se debe completar un formulario online con los datos personales del titular y cotitular. La inscripción se puede realizar desde la web oficial del plan Procrear 2023: www.argentina.gob.ar/procrear