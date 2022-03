Martín Guzmán no convenció y la oposición amenaza con un proyecto propio

Buenos Aires. El ministro expuso en Diputados y hubo fuertes cruces. El oficialismo no tiene los votos y negociará este martes con la oposición, que pide cambios.

En un debate intenso, con cruces aunque sin desbordes que lo sacaran de cauce, el oficialismo abrió el tratamiento sobre el acuerdo con el FMI en un plenario de la Cámara de Diputados.

Del lado del Frente de Todos fue parte de una estrategia para moderar la confrontación, con el propósito de conseguir apoyo de un sector de la oposición para aprobar el proyecto. La mayor parte de Juntos por el Cambio también evitó tensar la cuerda en la primera jornada, aunque sus legisladores no confirmaron cómo votarán. Para avalar la iniciativa, exigieron quitar los anexos con el programa al que el Gobierno se comprometió con el organismo.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas arrancó con la exposición de Martín Guzmán, luego de unas palabras de Juan Manzur y secundado por Miguel Pesce -titular del Banco Central-, Mercedes Marcó del Pont -AFIP-, Matías Kulfas -Producción- y Sergio Chodos, representante argentino ante el Fondo Monetario. El ministro de Economía defendió el acuerdo con un tono moderado. “Vinieron mansitos”, fue la primera reacción de los diputados opositores.

Antes de que comenzara la reunión, Sergio Massa convocó para este martes a los jefes de bloque de Juntos por el Cambio -irán Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan López- para mantener un canal de negociación sobre el proyecto.

Los recibirá con Germán Martínez, el titular de la bancada del Frente de Todos, muy activo en el salón del Anexo C: a cada rato se levantaba para hablar por teléfono o con los diputados oficialistas.

“Vamos a escuchar la propuesta de la oposición”, transmitieron desde el oficialismo al caer la noche. El silencio de Cristina Kirchner y la postura de un sector del Frente de Todos, ratificada con las críticas de La Cámpora al acuerdo, obligaron a los promotores del proyecto a buscar el acompañamiento de al menos una parte de Juntos por el Cambio.

«Se tiene que cambiar toda la redacción, para que haya una autorización expresa del financiamiento y de ninguna manera votar el plan económico», adelantaron los opositores el pedido que llevarán a la reunión. También analizan la posibilidad de un dictamen propio, que contenga la aprobación al acuerdo, y excluya el programa económico.

En el plenario hubo discusión en el tramo de las preguntas. El macrista Luciano Laspina fue el primero en tomar la palabra y expresar el principal reparo de Juntos por el Cambio para acompañar el proyecto, de acuerdo con lo que resolvió la mesa nacional del espacio la noche anterior.

“Es inaceptable el precedente de que el Congreso apruebe o rechace programas que son facultad de otro poder. No estamos para avalar las políticas del kirchnerismo”, aseguró el diputado del PRO, que subió el tono de su discurso -“no nos mienta más”, apuntó en un momento- y consideró que el Gobierno “dejará una bomba” por el crecimiento de la deuda en unos US$ 90 mil millones, conceptos similares a los que habían resonado en una reunión la semana pasada en la casa de Mauricio Macri.

Guzmán rechazó quitar del proyecto los anexos con los detalles del entendimiento. “Es parte de un proceso de fortalecimiento de la República”, argumentó el ministro sobre la ley de Sostenibilidad de la Deuda, y marcó un contraste entre el crédito contraído en 2018 -“para financiar activos externos y pagar deuda insostenible”- y del rojo en la gestión de Alberto Fernández.

Aun con el cruce, Laspina en un momento aclaró: “Es preferible que Argentina no entre en default”. Además de no votar el programa, los diputados de Juntos por el Cambio pidieron retirar los cuestionamientos al gobierno de Cambiemos de los fundamentos del proyecto.

“A ver si se entiende. Ustedes no tienen los votos. Intenten llevarse la ley pero no falten el respeto porque no lo vamos a tolerar”, remitió López -Coalición Cívica- al rechazo previo de Guzmán a eliminar el programa acordado con el FMI. “Eso no existe, a ver si se entiende”, había dicho el ministro.

Tensión en la sala

Otro tramo tenso sucedió con la intervención de Martín Tetaz. “¿Qué parte podríamos eliminar sin que corra riesgo el acuerdo? Las profundas diferencias con las políticas económicas nos obligan a votar en contra”, advirtió el legislador de Evolución, que luego de las respuestas de Guzmán lo cruzó: “Ha evadido todas las preguntas”. Le respondió Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto: “Usted está preparado para el show, esto no es un set de televisión”.

Asistieron al plenario varios diputados que no integran las comisiones de Presupuesto y Finanzas, y algunos tomaron la palabra. Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer cuestionaron el programa. José Luis Espert adelantó su voto en contra.

El tratamiento seguirá este martes con las exposiciones de gobernadores, referentes del sindicalismo y de las cámaras empresarias. El oficialismo removió de las comisiones del debate a Itaí Hagman, Marcos Cleri y Emiliano Estrada, diputados críticos del entendimiento con el FMI. También a Sergio Palazzo y Leandro Santoro.

No hubo expresiones en contra del acuerdo por parte de integrantes del Frente de Todos: habría que esperar hasta el tratamiento del recinto para conocer de manera explícita la postura de ese sector. El oficialismo buscará emitir dictamen el miércoles para intentar aprobar el proyecto en la Cámara entre el jueves y el viernes.