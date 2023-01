Masivo enojo por el desastroso estado de los caminos desatendidos por el Consorcio N°52

Sáenz Peña. En plana campaña de siembra y cosecha las críticas se multiplican por el estado calamitoso de los caminos. Las quejas apuntan a la persona de Juan Mikulas, presidente de la entidad que «no hace nada», dicen las quejas de productores, quienes se preguntan «¿cuál es el destino de los fondos del Consorcio?».

El Consorcio Caminero N°52 de Bajo Hondo Chico es el responsable de los caminos rurales de la zona. Los productores se quejan a diario con su presidente, el productor ganadero Juan Mikulas, quien no sólo desatiende las quejas sino que «sólo da respuestas a los amiguitos, y el resto de los productores que nos arreglemos como podamos», apuntó un agricultor en declaraciones a este medio.

«Es tremendo. Nadie sabe qué hace éste tipo. Nos quejamos y no se da por enterado, pero seguro los caminos cercanos a su campo no deben estar como el resto de la Colonia. Los caminos hace mas de 3 meses no se arreglan, no se repasan, no se hace nada de nada. Todos cortados e intransitables, llenos de pozos, en plena campaña cosecha y plena campaña de siembra no se puede andar. Y uno de pregunta ¿cuál es el destino de los fondos del Consorcio? ¿hasta cuando este señor va a creer que él solo está para atender sus necesidades y la de sus amiguitos?», puntualizó un productor de la zona.