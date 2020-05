Medicamentos oncológicos dependen de la actitud del gobierno de Gustavo Martínez

Resistencia. Funcionarios del gobierno resistenciano pidió posponer el pago de aportes al InSSSeP, y desde el organismo el presidente Morante advirtió: «entraríamos en una crisis impresionante”.

Fue el titular del InSSSeP, Antonio Morante, dijo que la situación es sumamente difícil la situación del organismo previsional provincial, y ante el planteo del Municipio capitalino de pagar “más adelante” sus contribuciones, replicó con firmeza que “es imposible hacer eso”, y condicionó la entrega de medicamentos oncológicos a que los municipios continúen con los aportes patronales.

En el transcurso de este martes, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Resistencia, Francisco Vescera, dijo que la comuna está en “crisis financiera” y pidió posponer el pago de aportes al organismo previsional.

Sobre el particular, Morante señaló que “a esa noticia la vi hace un rato, y es imposible hacer eso. El InSSSeP se financia con los aportes de los empleados públicos y las contribuciones de la patronal, del Poder Ejecutivo, los Municipios y organismos autárquicos”

Agregando que, “nosotros, con todos los aportes y contribuciones, tenemos una caja previsional que es deficitaria y estamos trabajando todos los días, fuertemente, para lograr un equilibrio entre los gastos y los recursos para mantener la Obra Social que permita garantizar prestaciones y provisión de medicamentos a nuestros afiliados. Si no recibiéramos el dinero que corresponde, entraríamos en una crisis impresionante”.

Insistió en que “desde nuestro punto de vista, esto de postergar aportes es inviable. La situación financiera del InSSSeP es muy complicada, pero no nos olvidemos que en los últimos cuatro años el proceso inflacionario fue tremendo y la devaluación de la moneda también. Eso impacta automáticamente en el costo de los medicamentos, y sobre todo en los tratamientos especiales como los oncológicos, o los de inmunosupresores o los antirretrovirales”.

Detalló el titular del organismo previsional que “tenemos aproximadamente un gasto mensual de 100 millones de pesos para comprar y entregar medicamentos de alto costo, como los que mencioné. Es un número extremadamente importante. Además de ese monto, tenemos otro también importante, de unos 60 millones de pesos, para dispensar otros medicamentos que nosotros denominamos ambulatorios, comunes para otras patologías. Y además la provisión de prótesis e implantes para cirugías reparadoras, por lo que no nos podemos dar el lujo de subsidiar a un municipio o a una jurisdicción”.

Ante la opción del municipio capitalino de no pagar ahora sino más adelante, Morante insistió que “bueno, si así fuera, entonces nosotros más adelante les damos los medicamentos a pacientes oncológicos. Si ellos difieren 6 meses el pago, nosotros diferimos 6 meses la provisión de esos medicamentos”.

Negó también que haya habido alguna comunicación del municipio. “Con nosotros no, porque en realidad el organismo que hace el cálculo de los descuentos que se le tienen que hacer es la Secretaría de Municipios, si no me equivoco. Es ahí donde se manejan esos números”.

”Los municipios no hablan con nosotros para pedir un diferimiento de los pagos”, finalizó aclarando el Dr. Antonio Morante.