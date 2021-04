Médico pide más conciencia social ante el aumento de casos

Sáenz Peña. El Dr. Sergio Rodríguez, integrante del Comité Sanitario de Emergencia de la ciudad de Sáenz Peña, en diálogo con Radio la Red se refirió a la situación epidemiológica de la ciudad.

En primer lugar el Dr. Rodriguez, indicó que mantuvieron una reunión virtual con el Comité, con el objetivo de analizar el nuevo brote de covid-19.

“Esta situación, para mi es un poco más complicada que el año pasado, si bien aprendimos mucho, el esfuerzo realizado fue bastante agotador para la comunidad y el personal de salud. Cuando la sociedad se relajó no vimos situaciones graves, entonces se relajó aún más y con los equipo de salud lo que ocurre es que vienen de un año de mucha tensión y ahora volvemos a entrar en un estado de tensión permanente porque hoy las variables del virus hacen que tengamos que tener mucho mayor cuidado desde el punto de vista de la evolución de los enfermos, ya que cambiaron las características en la forma de presentación de los cuadros y bajó la edad de los pacientes infectados” , indicó el doctor.

En esta línea indicó que el contagio está dado por las actividades sociales, “como personal de salud, no me infecte y creo que si llegara a pasar tengo más riesgo de contagiarme por contacto social que por contacto laboral, porque cuando estoy trabajando intento tomar todas las medidas posibles para no contagiarme”, indicó.

El indicó que si bien aumentó la cantidad de testeos en la ciudad “entre cada semana, se duplica la cantidad de casos positivos”, afirmó y señaló que se están infectado e internado a gente más joven.

Asimismo indicó que el Hotel Gualok, está casi colmado en su capacidad, superando los récords del año pasado, los efectos de los contagios de hoy lo vamos a ver dentro de los internados en 10 días”, afirmó.

En cuanto a los jóvenes indicó que al tener mayor tolerancia a la enfermedad, cuando deben internarse se prolongan los días de internación, “se recuperan más rápido pero cuando se complican lo hacen por más tiempo, entonces la ocupación aumenta”, explicó.

“Me parece que tenemos que trabajar mucho más en la concientización social que en las medidas restrictivas, porque las medidas sirven, funcionan, pero se quedan sin sustento cuando la sociedad no las cumple, si la sociedad cumpliera con las medidas no habría necesidad de hacer un decreto”, reflexionó.