Medidas bioseguridad: Jara pide colaboración de los vecinos al visitar el Cementerio

Sáenz Peña. El coordinador del lugar, Néstor Jara, explicó este viernes que hay un sector exclusivo para sepultar fallecidos por Covid. Aunque mencionó que el sitio está casi agotado. Narró cómo es el trabajo del empleado municipal.

Jara en dialogo con LT16 dijo que el lugar para sepultar difuntos que mueren por Coronavirus ya es chico, «caso no tenemos espacio, y hemos pedido a las autoridades la posibilidad de ampliarlo, porque lamentablemente, esto va para largo».

Explicó que el personal trabajará durante todo el día este 1 y 2 de noviembre, pero que hará un descanso al mediodía para recambio de elementos de bioseguridad. «Pedimos a la gente que colabore con los empleados y entienda que todo lo que hacemos lo hacemos por seguridad de todos. Lamentablemente nadie sabe lo que vive un empleado en este trabajo, con esta pandemia. Nadie está ahí cuando el empleado debe contener a la familia de quien muere por Covid y es sepultado en una bolsa especial, en un cajón de esos que no tienen chapa en su interior, y que se deposita en un pozo hecho por una máquina. Aquí, por el protocolo, no importa si tenes o no bóveda familiar, hay que respetar el protocolo y si una persona fallece a las 21 horas, a las 21:30 lo estamos sepultando utilizando una retroexcavadora. Es muy triste», dijo, al tiempo que reclamó por las fiestas clandestinas donde se potencian los contagios.

Respecto a la visita de personas este 1 y 2 de noviembre, Jara pidió usar barbijos para poder ingresar, «sino llevan los barbijos no podrán ingresar al lugar, hay que tener cuidado con los niños espacialmente en el sector donde están las sepulturas Covid, que está señalizada y con acceso restringido, pero también hay que respetar los horarios y el distanciamiento», dijo, y agregó: «el intendente resolvió la apertura del lugar por lo importante de las fechas, pero necesitamos que el visitante colabore en todo lo que le pedimos respecto a las condiciones de bioseguridad, y no vaya al Cementerio a hacer sociales».