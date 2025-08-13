Monti recorrió obras y dio precisiones sobre construcción de viviendas

Sáenz Peña. En el marco del Plan Provincial de Construcción de Viviendas, el gobierno del Chaco, a través del IPDUV, ejecuta obras que no solo brindarán soluciones habitacionales, sino que también generan empleo y dinamizan la economía local.

El gobierno del Chaco continúa fortaleciendo su política de acceso a la vivienda digna con la ejecución de nuevas unidades habitacionales en el barrio Santa Rita de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), responde a la creciente demanda habitacional y promueve el desarrollo económico mediante la generación de empleo en el sector de la construcción.

La obra representa una solución concreta para familias chaqueñas que esperan acceder a su casa propia, al tiempo que activa la economía local, incorporando mano de obra de la zona y movilizando a proveedores de materiales, servicios técnicos y contratistas.

El vocal del IPDUV, Daniel Monti, recorrió el predio para supervisar el avance de los trabajos y verificar que se cumplan los plazos y estándares de calidad. “Cada vivienda que construimos es una oportunidad para que una familia pueda proyectar su futuro con mayor seguridad y bienestar”, destacó.

El Plan Provincial de Construcción de Viviendas se ejecuta de acuerdo con el registro de inscripción del organismo, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad o que han esperado durante años una solución habitacional.

Con esta política, el gobierno provincial reafirma su compromiso de desarrollar una gestión inclusiva, sostenible y con impacto directo en la calidad de vida de la población chaqueña.

Compartir