Municipales aseguran que el candidato de Ángel Rozas, Juan Carlos Polini, «se ensañó con los trabajadores»

Du Graty. La denuncia fue hecha en LT16 AM950 por medio de una dirigente sindical que recordó desde 2015 Polini, hoy precandidato a diputado nacional de la UCR, maltrato a trabajadores y los humillo. El intendente Polini debe una astreinte que supera los 2 millones de pesos.

Claudia Staringer, delegada de ATE en la Municipalidad dugratense, no tuvo reparos en cuestionar las actitudes casi inhumanas de Juan Carlos Polini, el candidato de Ángel Rozas. «Se ensañó con los trabajadores», dijo en una charla con Horacio Fernández en el programa Voces de la Jornada de LT16 AM950, donde recreó que hay una situación muy difícil con contratados bajo la modalidad PAM, pero también habló de la persecución, humillación y manoseo del rozista Polini a un grupo de 20 trabajadores de planta. «Nuestras familias sufrieron mucho», dijo Claudia Staringer en su charla que fue difundida por el sitio político ChM.

«Hay dos sindicatos, una gran parte afiliados al Suoem y otra a ATE, muchos se afiliaron cuando en 2015 el actual intendente Polini al asumir despidió a un grupo de 20 trabajadores que pasaron a planta por Ordenanza», dijo, y mencionó: «tuvimos que hacer un juicio y la Cámara Contencioso nos dio la razón, en febrero de 2016 debíamos ser reincorporados y el intendente Polini puso policías en la puerta y un grupo de simpatizantes suyos para evitar que ingresáramos a trabajar «.

Según la trabajadora «él mintió diciendo que íbamos a tomar la Municipalidad, y nosotros solo fuimos con un escribano a dejar constancia que íbamos a cumplir con el fallo de la Justicia», y agregó «nuestras familias sufrieron por todo lo que vivimos de la mano de Polini».

«Un escribano certificó que el intendente Polini no nos reincorporó, tuvimos que seguir reclamando y la Justicia determino un astreinte y que asta el día de hoy nos debe a los trabajadores como 2 millones de pesos», siguió contando.

Cabe aclarar que el astreinte es una sanción valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez a razón de una suma de dinero por cada día. «Seguimos con el juicio y el intendente nunca pagó el astreinte. Recién en marzo de 2020 solo 10 recibimos la notificación de reincorporación, éramos todos administrativos, pero a mí, por ejemplo, me mandó a trabajar al vivero, otro compañero que estaba en Contaduría lo mandó a una pieza que esta en el Taller».

«Se ensañó con los trabajadores. En julio de este 2021 recién llamó a los otros 10. Este señor es un empresario, patrón de estancia, se maneja con el yo, yo quiero, yo ordeno, yo resuelvo, yo hago cuando yo quiero, así es Polini», sostuvo.

«Hay personal que está en la parte de cocina con un problema grave de la cocina y por más que sea una persona instruida y en el recibo de sueldo figura como administrativa la mandó a la cocina», citó la gremialista.

También contó que «mandamos notas haciendo solicitudes pero no nos contesta, ahora le mandamos fotos de el estado de los baños, un desastre en esta pandemia que estén así, se olvida parece que Du Graty está complicado y tuvimos hasta 5 muertos por Covid en un día, los baños no tienen agua, no hay jabón, no hay papel higiénico, no hay nada, ni canilla tienen para lavarse las manos».

Finalmente indicó que «los contratados PAM, si bien no son agremiadas, pero son personas, la gente cumplen los horarios y le pagan 5 mil pesos por mes, que aumentó ahora».