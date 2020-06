Murió el subcomisario René Eugenio Pogonza infectado con Coronavirus

Castelli. Estaba internado peleando por su vida. Se infectó prestando servicio en El Impenetrable. Anoche fue sepultado en una ceremonia intima, abrazada por el dolor. Hoy fue ascendido al cargo de Comisario post mortem.

La muerte de Pogonza se registró ayer por la tarde, al rededor de las 16 horas, y fue sepultado en una ceremonia intima abrazada al dolor de camaradas y familiares en la misma noche, en el Cementerio de Castelli.

Su hija Maru, minutos más tarde, posteó en Facebook una emotiva reflexión: «No hay palabras que expliquen el vacío y dolor que dejaste en mi. Es difícil entender porque pasan las cosas, y entiendo que así Dios lo quiso. Sé que no vas a leer esto pero lo escribo en tu memoria. Gracias por siempre darnos lo mejor, te amamos con el Alma. Mi corazón está destrozado pero me vas a dar fuerzas para seguir, estamos orgullosos de vos. Siempre te admiré. Te prometo que voy a ser la mejor abogada como vos siempre quisiste, siempre vas a estar en nuestros corazones. Vola alto papi. Todavía no caigo pero con el pasar de los días lo voy a comprender mejor, ahora me toca ser fuerte. Gracias infinitas, te mando un abrazo al cielo, me hubiese gustado darte uno más fuerte la última vez que te vi, pero ahora no hay reproches que sirvan. Siempre nos diste lo mejor vos y mamá. Tuviste dos hijos con una mujer muy fuerte, la más fuerte que conozco, del momento uno estuvo a mi lado a pesar de que ustedes ya no están juntos. Gracias por todo papi, te amo y un abrazo al cielo. Que Dios te tenga en su gloria».

El gobernador Jorge Capitanich anunció la firma del decreto 738 en que se establecerá el ascenso post mortem de René Pogonza, el subcomisario que falleció ayer producto del coronavirus, que contrajo cuando acompañó a una comitiva de funcionarios que visitó El Sauzalito. Además dispuso duelo provincial durante todo el mes de julio en honor a las personas fallecidas en la provincia por coronavirus.