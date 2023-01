Niño de 12 años internado tras chocar con la moto que conducía

Sáenz Peña. El niño, que fue trasladado a Resistencia, conducía una motocicleta Guerrero, de 110 cc., y era acompañado por otro menor de 3 años. Colisionaron contra un transporte de una empresa distribuidora de quesos y fiambres. ¿Cuándo la Justicia va a actuar ante la irresponsabilidad de los padres de permitir que un niño conduzca una motocicleta?

Un niño de 12 años que conducía una motocicleta, acompañado de otro de tan solo 3 años, protagonizaron un grave accidente de tránsito en el Barrio Ginés Benítez de Presidencia Roque Sáenz Peña; siendo el otro partícipe un camión repartidor de quesos y fiambres. El conductor de la motocicleta sufrió heridas graves y tuvo que ser derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia, mientras que su acompañante resultó con lesiones leves.

Los menores resultaron lesionados y fueron llevados en ambulancia hasta el Hospital «4 de Junio». Se confeccionó Acta de constatación con personal de la División Criminalística y se dio intervención al Médico Policial en turno. Minutos más tarde desde el Hospital informaron que el menor de 12 años sufrió fractura expuesta en una pierna; siendo derivado de urgencia al Hospital Pediátrico de la ciudad de Resistencia.

También el pequeño motociclista fue examinado por el médico policial, quien diagnosticó «Fractura de tibia y peroné derecho -Tiempo probable de evolución: Menor a 6 horas. Tiempo probable de curación: mayor a 30 días. No presenta signos clínicos de intoxicación alcohólica o sustancia psicoactivas”; mientras que el niño de 3 años fue atendido en la Guardia del Servicio de Pediatría, siendo diagnosticado con «Politraumatismos con múltiples excoriaciones y lesiones leves, producido por o contra elemento duro y/o contuso. Tiempo probable de evolución: Menor a 6 horas. Tiempo probable de curación: Menor a 30 días de no mediar complicaciones. No presenta signos clínicos de intoxicación alcohólica o sustancia psicoactivas».

Se imputó actuaciones en libertad al conductor del vehículo de mayor porte. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto; en la causa por «Lesiones Graves en Accidente de Tránsito».