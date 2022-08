Peche en LT16: habló de Polini, la construcción electoral, la Intendencia de Sáenz Peña, y dejó un mensaje a la dirigencia provincial

Sáenz Peña. El diputado provincial, que evitó hablar de Primarias en la Termal para disputar la Intendencia, pidió a los radicales «que no se miren el ombligo, que no sean soberbios, que nadie llega solo».

El dirigente radical saenzpeñense habló de la precandidatura de Polini, y dijo que «es un buen candidato». También habló de la construcción electoral de cara al año que vine, e hizo referencia a la Intendencia de Sáenz Peña. ¿Qué dijo sobre una posible candidatura suya a intendente?

Carim Peche dialogó este viernes con el periodista Horacio Fernández y analizó el contexto político interno de la UCR. A la consulta sobre la precandidatura de Juan Carlos Polini sostuvo «yo creo que Juan Carlos podría ser un gran gobernador».

En una charla en LT16 AM950 sobre Polini dijo «es una persona que ha ordenado un municipio, que lo ha sacado adelante, que viene del sector empresarial, del sector privado y del sector deportivo. Primero tiene algo fundamental: quiere ser gobernador. Esta formando equipos importantes por si la ciudadanía le da la posibilidad de gobernar la provincia, y sabe qué es lo que hay que hacer».

Sobre su nombre entre los aspirantes de Convergencia dijo «en realidad yo ni me subí ni me baje de ninguna candidatura». «no debe entender que a veces hay otras personas que se merece las posibilidades y uno de nos el ombligo del mundo, y que en la vida la gente pide gestos a los dirigentes políticos», agregó.

Respecto a las PASO 2023 sostuvo que «algunos piensan que las PASO son una buena herramienta para movilizar el partido, yo creo que es bueno que los partidos tengan varios candidatos competitivos», y en relación a una posible candidatura a intendente de Peche por Convergencia, el dirigente no la descartó pero tampoco aseguró que la piense. «No me quita el sueño», dijo.

«Si las PASO se vana hacer con altura y de por medio no va a haber más que propuestas sería bueno tener varios candidatos competitivos, así como hay varios candidatos a Gobernador sería darle más alternativas a la gente. Es bueno tener varios candidatos a legisladores y a intendentes en todas las localidades, le dan más alternativas a la gente», mencionó.

«Falta mucho, a mi no me quita el sueño ninguna candidatura», dijo Peche, y en un mensaje directo a cada responsable de los sectores internos de Cambiemos en Chaco, especialmente a las líneas internas de la UCR, sostuvo: «le pediría que no se miren el ombligo, que miren un poco más lejos, que no sean soberbios, que nadie gobierna solo, se llega en equipo o no se llega, con humildad se llega lejos, eso le pediría a todos y me incluyo, a veces es bueno dar pasos al costado».

ESCUCHA EL AUDIO DE PECHE