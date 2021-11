Peche: “Este domingo los chaqueños pondrán freno a tanta mentira, humillación y atropello”

Sáenz Peña. El candidato a diputado provincial de Chaco Cambia, Lista 503, Carim Peche, encabezó el acto de cierre de campaña en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña junto a la candidata a diputada provincial Silvina Canteros, el intendente Bruno Cipolini y el diputado nacional Gerardo Cipolini.

Peche agradeció el afecto y acompañamiento recibido a lo largo de toda la campaña: “Si llegué en la vida adonde llegué es gracias a los saenzpeñenses, visitamos casa por casa, hablamos con los vecinos, escuchamos sus necesidades, jubilados a los que no les alcanza para vivir, docentes, personal de salud y policías con sueldos de pobreza, una inflación que ya supera el 52% interanual, comprar alimentos se ha convertido en un privilegio para muchas familias chaqueñas, nuestros hijos que se quieren ir del Chaco, están desesperanzados, el 12 de septiembre los chaqueños dijeron, y este domingo 14 nos volverán a acompañar para que podamos poner freno a tanta mentira, humillación y atropello”.

“Este Chaco tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar entre todos, Chaco Cambia es la expresión de ese grito de esperanza que se escucha en cada rincón de la provincia, ayer acá en Sáenz Peña hablaban como el Martín Fierro, y si es así, quiero decirles que ‘…No me hago al lao de la huella aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando…’, no vamos a bajar los brazos hasta ver un Chaco de pié, mas inclusivo, igualitario, diverso, sostenible, un Chaco trabajando, produciendo, educando, sanando y cuidando a su gente”, cerró el candidato a diputado provincial.