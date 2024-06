Pérez Pons, el condimento político detrás del amparo sobre el transporte urbano

Sáenz Peña. El ex superministro kirchnerista (con pasado Macrista) sería el impulsor del amparo que analizó el Juez Lineras. El hoy diputado buscó a través de los concejales del PJ en la Termal conseguir firmas de vecinos para presentar el escrito ante la Justicia.

Si bien hay que remarcar que los artículos 19 y 47 de la Constitución de la Provincia del Chaco, los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, y la Ley N° 877-B, facultan a los ciudadanos a interponer acciones para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, no se puede dejar de mencionar que Santiago Pérez Pons busca con esta cuestión colarse en el debate local, tal vez porque esté interesado en alguna candidatura más adelante.

Pérez Pons, a quien un amigo radical le presta un vehículo para que se mueva, buscó en el abogado Mauricio Masin, uno de los socios de Luisina Lita (ex concejal y actual presidente del PJ saenzpeñense, la representación para tramitar el escrito. Masín es un reconocido hombre del derecho alineado con el PJ, es más en grupos de WhatsApp este abogado cargaba contra sus propios compañeros no alineados con el «coquismo de paladar negro» y contra el sector de la presa que era crítica del Capitanich y del ex ministro experto en desaparecer piletas (una pileta de 12.50 metros x 5 con 2 carriles que debería estar el el CEF N°2).

El ex ministro aprovecha el envión de un tema tan sensible para cumplir con las directivas de su patrón político quien desde Buenos Aires pidió «una oposición agresiva». En esa línea, Santiago, hijo de un reconocido médico que se quitó la vida de manera hasta hoy inexplicable, convierte la cuestión en algo político y provecha para criticar al gobierno provincial y local hablando de «inacción preocupante», pero sin aportar más que puras críticas.

Las livianas críticas del ahora kirchnerista apunta a un supuesto «mal manejo administrativo del Municipio que lleva un total de 59 días sin servicio», sin embargo nada dice, el economista y especialista en finanzas públicas y planificación estratégica recibido en la universidad privada, sobre la cuestión empresarial que envuelve al conflicto donde se aprecian algunas particularidades de una empresa casi quebrada que pretende ser financiada íntegramente por el estado.