Pérez Pons no quiere Bastoneras ni Reina en la Fiesta Nacional del Algodón

Sáenz Peña. Ferichaco 2022 fue confirmada, pero ésta vez la fiesta de los saenzpeñenses, sin saenzpeñenses. El sitio web ChM mencionó en su publicación que el Gobierno realizará la Fiesta Nacional del Algodón el 4, 5 y 6 de noviembre, pero que increíblemente la FNA este año, después de no hacérsela varios años, estará «privatizada».

El sitio sostiene que así lo decidió el ministro, oriundo de Sáenz Peña, Santiago Pérez Pons. No habrá bastoneras, se cambia el logo, no más jingle, y no habría Elección de Reina.

Esta nota es sólo un adelanto de lo que está sucediendo. La decisión de realizar la Fiesta Nacional del Algodón, junto a la expoFerichaco, fue éste año totalmente unilateral. Todo es manos de Santiago Pérez Pons. El superministro chaqueño, que participó de la gestión macrista, y tiene su raíces en las instituciones saenzpeñenses, como el Club Leo, hoy es el mayor destructor de las instituciones saenzpeñenses.

Se sabe poco, y los funcionarios como el caso de Mauro Flores, vicepresidente del Instituto de Turismo, anticipan en cómo será la vuelta de la Fiesta Nacional del Algodón, tras el parate durante la gestión de Peppo cuando Horacio Rey quiso exterminarla.

Según Flores la realización de este año busca reactivarla, y para ello se pensó en una fiesta con una muestra estática y acciones en el escenario mayor. Incluso ya se habla de la presencia de Karina La Princesita y Soledad como números centrales.

Lo que no se dice es que la Fundación de la FNA y el Municipio de Sáenz Peña están fuera de la organización. Hubo una reunión y las huestes de Santiaguito sólo informaron lo que ya se decidió, o mejor dicho él mismo decidió con algún consejo de su minúsculo grupo de amigos locales.

Por ejemplo aunque parezca algo increíble, y amparados en el «nuevo tiempo» donde hay que desterrar todo lo que se apegue a «la cultura machista» para esta edición no habrá Bastoneras, se cambiaría el logo de la fiesta, no se escuchará el tradicional jingle identificatorio, y no habría Elección de Reina.

Los enojos en Sáenz Peña se robustecen con el correr de las horas. Este año tendrá lugar una fiesta de saenzpeñenses, sin saenzpeñenses. Por años, desde su nacimiento, incluso cuando se la quisieron llevar a otra provincia, las instituciones levantaron la voz y la defendieron, pero ésta vez sólo hay tibios mensajes.

MAURO FLORES EN LT16 AM950 – #VocesDeLaJornada

Horacio Fernández Oficial