Puja por la coparticipación: Larreta espera que «el lunes se gire el dinero»

Buenos Aires. «Lo que ha hecho el Presidente no tiene antecedentes en la democracia, es realmente gravísimo», dijo sobre la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte, tal como se lo pidieron gobernadores.

El fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de la coparticipación sumó un nuevo capítulo. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cuestionar el accionar del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo que obliga al Estado nacional a restituir los fondos de coparticipación para la Ciudad.

«Tenemos la expectativa de que el lunes se gire el dinero, porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte. Yo no tengo ninguna duda de que al final del camino esto se va a cumplir. De una manera o de otra, más tarde o más temprano. Puede llevar unos días, esperemos que sea lo más rápido posible», expresó Larreta en declaraciones a radio Mitre.

En ese sentido, aseguró que «lo que ha hecho el Presidente no tiene antecedentes en la democracia, es realmente gravísimo, como si fuera un golpe institucional, porque es no respetar un fallo de la Corte, el tribunal máximo de la Argentina «. Y lo calificó de «golpe institucional»,

«No cumplir un fallo de la Corte es gravísimo, de lo más grave que ha pasado a nivel institucional en muchas décadas en Argentina», sostuvo y reiteró: «Vamos a utilizar todas las herramientas legales e institucionales que tenemos para hacer cumplir este fallo. Es una barbaridad institucional lo que está pasando, no lo vamos a permitir».

Larreta señaló que la disputa con el Gobierno nacional «no es una cuestión de plata» sino que se trata de «una discusión muchísimo más profunda».

«Acá está en juego si queremos tener un país democrático y republicano o no. Si queremos tener un país donde se respeten las instituciones o donde el autoritarismo manda. En un país donde no se cumplen las normas, una vez que no se cumple una ya entrás en riesgo de que no se cumpla ninguna», remarcó.

Además, Larreta mostró su preocupación respecto a la postura del Gobierno nacional de no cumplir con los fallos que dicte la Justicia. «Desde el momento en el que el Presidente dice ‘no cumplo el fallo de la Corte’, mañana no cumple otro, pasado mañana otro y se acabó el sistema institucional. Una vez que hay un antecedente, todo vale», explicó.

El dirigente de Juntos por el Cambio reiteró la gravedad institucional de que un Presidente no acate un fallo del Máximo Tribunal y señaló que «no hay antecedentes desde la vuelta de la democracia». «No pasó nunca que el Presidente abiertamente no cumpla un fallo de la Corte. Es un fallo que dice que se devuelva la plata y no lo hacen, es muy claro. No hay margen para la interpretación, hay que cumplir y punto», resaltó.

El jefe de Gobierno porteño completó: «Un fallo como este refuerza el federalismo, porque es un antecedente de que nunca más un Presidente va a poder sacarle fondos a un distrito. Hoy le saca a la capital, mañana le puede sacar a Santiago del Estero, Formosa o el que sea. Al que se cruza políticamente en contra le puede sacar plata».