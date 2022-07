Renunció Guzmán, el ministro de Economía cuestionado por el kirchnerismo

Buenos Aires. La caída de Guzmán era una de las más reclamadas por parte del kirchnerismo. Este sábado volvió a registrarse un acalorado discurso de Cristina Kirchner donde hubo nuevas críticas al del Presidente, su ministro estrella y la política económica.

En una carta extensa de siete carillas, Guzmán le recordó al Presidente: «Desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía».

En este sentido, calificó al momento como «tiempos muy difíciles» y señaló que debía aportar a la construcción «de una salida a la crisis económica que vivía el país».

Sin embargo, luego manifestó su primera frustración: «La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica».

Y continuó: «Una condición necesaria (…) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda. Ése era un punto de partida. Una condición necesaria, no suficiente, para sacar al país del sendero recesivo con destrucción de puestos de trabajo y de empresas por el que venía transitando, y retomar una senda de progreso económico y social».

Cristina Kirchner había denunciado en las últimas semanas que Argentina llevaba a cabo un «festival de importaciones». Por esto, el Banco Central y la Economía instauraron un supercepo que llevó a cambios en el valor del dólar y a una suba del riesgo país por encima de los 2.400 puntos básicos.

La interna entre la ex presidente y el actual continúa a flor de piel tras lo evidenciado por los discursos de ambos en sus respectivos actos. Durante el evento de esta tarde de sábado, Cristina Kirchner volvió a hacer referencia de la «lapicera» y lo comparó con las acciones de Perón durante su gobierno.

Además, la mandataria fue vinculada en las últimas semanas por tener reuniones con economistas ortodoxos y críticos de la política económica de Guzmán como así de la gestión de Alberto Fernández. En este sentido, se destacaron nombres como el de Martín Redrado y Carlos Melconian, ex presidente del Banco Central y presidente del leral, respectivamente.