Se insiste con «sanciones más severas y no simbólicas» para reordenar el tránsito

Sáenz Peña. Integrantes de Padres en Ruta de Sáenz Peña reclamaron «sanciones más severas y no simbólicas «para combatir los delitos en una ola de inseguridad que aquejan a los vecinos.

A través de sus habituales informes de los días lunes informaron sobre el trabajo realizado en conjunto con la Policía, Transito Municipal, Nocturnidad, Policía Caminera, 911 y COM durante el fin de semana largo.

En tal sentido dieron a conocer que de dichos operativos se labraron tres actas por alcoholemia, sus conductores al pasar el correspondiente test mostró un alto índice de alcohol en sangre que superaba ampliamente lo permitido.

Los controles conjuntos se realizaron también en el acceso al aeropuerto local y por la noche se realizó operativo anti wileros donde se secuestraron tres motos.

Padres en ruta informó también que durante los 4 días que abarcó el fin de semana largo de Semana Santa la Dirección de Zona Interior detuvo a cerca de 40 personas por delitos varios y contravenciones.

«La policía está actuando con firmeza pero los delitos, robos, asaltos, arrebatos, no disminuye, señal que las sanciones son simbólicas y por lo tanto no corrigen al delincuente. Nos vemos obligados a repetir nuestro mensaje: sin sanción la norma no tiene sentido, los hechos ameritan que la sigamos repitiendo», señalaron y reclamaron evitar hechos graves en la ciudad.