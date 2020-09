Spoljaric pidió mayor colaboración para evitar la propagación

Sáenz Peña. La diputada Liliana Spoljaric acompañó al gobernador Jorge Milton Capitanich, a la reunión realizada en Presidencia Roque Sáenz Peña junto al Comité Sanitario de Emergencia, del cual forma parte el intendente de la ciudad Bruno Cipolini y fuerzas públicas de seguridad, debido al sistemático aumento de casos positivos de COVID-19 que se están registrando en la ciudad termal en los últimos días.

«Debemos tener responsabilidad ciudadana plena, ya que el coronavirus no da tregua y está instalado entre nosotros por lo que es fundamental cumplir con todos los protocolos impartidos por el Ministerio de Salud Pública y las autoridades municipales» aseguró Spoljaric. Agregando que hasta que no se encuentre una vacuna fehaciente para combatir a este virus, es necesario y de vital importancia evitar las aglomeraciones principalmente las fiestas y reuniones sociales, ya que no organizarlas ni concurrir a las mismas permitirán un descenso progresivo de los contagios.

«Apelo a la toma de conciencia de todos los saenzpeñenses, son más los que cumplen con las normativas y protocolos impartidos, es muy grande el esfuerzo de gran parte de la sociedad todos estos meses, no debemos tirarlo por la borda, es imperiosa la necesidad de salir a trabajar, de activar la economía pero no debemos incurrir en descreer de la peligrosidad de este virus” sostuvo la diputada.

Haciendo hincapié en que se debe ser solidarios y responsables en las conductas personales de cuidado, para no afectar a los demás porque hay muchas personas que están en la primera línea trabajando incansablemente como médicos, enfermeras, auxiliares y todo el sistema de salud en sí, fuerzas de seguridad, personal municipal encargados de la limpieza de las zonas urbanas, recolección de residuos y tantos otros considerados esenciales que no tuvieron opción de hacer la cuarentena en sus casas junto a sus familias porque se pusieron al hombro el funcionamiento de una sociedad encerrada por un virus de rápido contagio y desconocido que invadió nuestro planeta.

«La justicia debe cumplir con su rol de ejecutar las leyes que sean necesarias cuando algún vecino denuncia que se están llevando a cabo actividades no autorizadas. Pero así también nosotros como ciudadanos debemos denunciar porque lo que el otro hace mal repercute en toda la sociedad al crecer el nivel de contagios diariamente. Todos debemos poner de nuestra parte para evitar la propagación del coronavirus» planteo Spoljaric.

La legisladora también valoró las medias de detección temprana por medio del Plan Detectar que permite aislar y cuidar a quienes están infectados convirtiéndose en una gran herramienta.

«Agradezco al gobernador por su visita y buena predisposición de trabajar en equipo para llevar a cabo lo que sea necesario para evitar la propagación del coronavirus tanto en Sáenz Peña como en toda la provincia con medidas firmes y herramientas claves para ello”.

Para concluir se expresó que «aún falta para poder adaptarnos a estas nueva normalidad y es necesario que colaboremos entre todos porque nadie se salva solo».