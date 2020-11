SUMAR Chaco expuso sus críticas a los cambios en la Movilidad Jubilatoria impulsados por AlbertoF

Resistencia. Con la firma de Fernando Berecoechea, Dorys Arkwright y Marcos Resico, el espacio liderado por el diputado Leandro Zdero, se expresó sobre el calculo para pagar a jubilados.

En el documento se expresa:

«En los últimos años los argentinos fuimos testigos de cómo el Populismo irresponsable arriaba sus banderas de justicia social y las cambiaba por otras que exaltaban el culto al subsidio para todo. Sus programas económicos siguieron esta nueva premisa y se basaron en un único eje de acción: aumentar la presión fiscal inventando nuevos impuestos y aumentando los viejos con el único objetivo de fortalecer la caja. Resultó evidente que, cuando la recaudación no alcanzaba, se recurrió sistemáticamente al plan B que consistía en emitir moneda descontroladamente.

Siguiendo esta lógica, los jubilados forman parte de un sector de la sociedad al cual no se puede cargar con mayores tributos debido al hecho de estar retirados del sistema productivo. Por lo tanto, se transformaron en una pesada carga para el estado y en un gasto improductivo que se debe ajustar. Se transformaron en “jubilados con celular” según expresiones de la actual vicepresidente, repetidas hasta el hartazgo y de forma despectiva, durante la campaña electoral de 2019.

Se refería entonces, a un importante sector de los mayores adultos que habían decidido participar en actos proselitistas apoyando de esa manera, a un gobierno que buscaba su reelección y cuya bandera había sido defender el salario de los jubilados realizando una recomposición histórica atado firmemente a la inflación y que había sido atacada ferozmente a piedrazos por un grupo minoritario conformado por Partidos de izquierda, la CTA, la CGT, el kirchnerismo, parte del peronismo no K, Madres de Plaza de Mayo y diversas agrupaciones sociales que habían convocado a movilizarse al Congreso.

A lo largo de este año, el Gobierno Nacional recortó y ajustó los salarios a los jubilados negándoles los beneficios que hubiesen obtenido de continuar vigente la Ley de Movilidad aprobada durante la gestión de Cambiemos. Y ahora, llegando al final de un año muy particular y luego de no haber avanzado nada en una comisión de consensos para proponer una nueva fórmula para calcular la movilidad, aparecen desempolvando vieja fórmula de Cristina Kirchner que no toma el aumento por inflación, lo que permite recuperar o mantener el nivel adquisitivo de las jubilaciones y que, por el contrario, las ata a los salarios y la recaudación fiscal, dos ítems que claramente han caído y seguirán cayendo estrepitosamente, con lo cual nuestros jubilados seguirán perdiendo.

Recordando entonces los hechos de violencia en el Congreso en diciembre de 2017 y viendo el insensible ajuste a los jubilados que pretende aprobar el Ejecutivo Nacional, sería interesante poder preguntarles: ¿cascotearon el congreso para defender este ajuste a los jubilados? ¿Lograron el objetivo perseguido? ¿El hombre mortero, símbolo de la barbarie, defendía este tremendo recorte salarial a los pasivos?

A un mes de cumplirse tres años de los tristes y repudiables hechos de violencia que buscaron frenar la Ley de Movilidad que recomponía los salarios de los jubilados, qué bueno sería esta vez, que se alcen las voces de nuestros queridos viejos, protestando pacíficamente en defensa de sus derechos tantas veces pisoteados. Y Allí estaremos, sus hijos y nietos acompañando a los verdaderos hacedores de la rebelión de los mansos».