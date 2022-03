SUMAR realizó un nuevo encuentro de dirigentes en el interior

Machagai. El movimiento SUMAR que lidera Leandro Zdero realizó este domingo una jornada de trabajo provincial en la ciudad de Machagai para definir estrategias y consolidar las tareas vinculadas a los problemas de la gente.

“Quiero invitarlos, una vez más a caminar juntos, a renovar las fuerzas y a darnos cuenta que no podemos improvisar para todo lo que se aproxima. Debemos ser precisos y convincentes en lo que decimos, pero fundamentalmente en lo que HACEMOS. Para esto, seguimos fortaleciendo las localidades con estrategias de trabajo, pero siempre del lado de los chaqueños”- apuntó Zdero.

Sobre esta importante convocatoria Zdero remarcó: “Vinimos a escucharnos y a trabajar en esta jornada por objetivos comunes en cada rincón de la provincia”.

SIN PISAR A NADIE COMENZAMOS A DEJAR HUELLAS

“Comenzamos a visitar cada pueblo y a hacer lo distinto dando participación a todas las voces. Así nació SUMAR y sin pisar a nadie comenzamos a dejar huellas en todo el Chaco. La gente pide responsabilidad y que ese mensaje sea acompañado con nuestros hechos, dejando el conformismo y buscando siempre la unidad”- añadió.

TODOS LOS DÍAS VAMOS GENERANDO PUENTES CON LA GENTE

“Trabajamos en un proyecto ambicioso con miras al 2023, eso nos exige mucho compromiso y unidad; volcamos todas nuestras energías en lo nuevo y en los jóvenes que participan activamente en nuestro movimiento. No hay tiempo para mirar atrás sino avanzar y trabajar en territorio cara a cara con la gente porque es la única manera de estar conectados con la realidad. Eso sí, corregimos los errores y soy muy autocrítico porque a mí, los aplausos no me confunden”- finalizó Zdero.