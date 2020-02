Tarjeta Alimentar a presos: habló Capitanich

Sáenz Peña. Puntualizó que se trata 20 casos de mujeres madres. Negó que se vaya a entregar la tarjeta a toda la población de reclusos. “Sus hijos tienen derecho a una alimentación digna», dijo sobre las mujeres.

Antes de lanzar el Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria, el mandatario se refirió a la entrega de tarjetas alimentar a reclusos, que ayer copó las redes sociales, señaló que son 20 los casos y citó la Constitución Nacional para reflexionar sobre la garantización de derechos de parte del Estado. Además, llamó la atención a quienes “con saña critican y estigmatizan”.

Lo dijo esta mañana en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno a poco de iniciar la conferencia, habló sobre “el exitoso operativo” de entrega de tarjetas Alimentar y señaló que de los 66.499 plásticos se entregaron 59.102, y las restantes se retirarán por sucursal del banco, a aquellas personas que no pudieron retirar.

Este inicio dio pie para manifestarse en torno a la polémica que se generó ayer respecto de la entrega de tarjetas a reclusos.

“La intención que muchos tienen utilizando las redes sociales para degradar o denigrar a otro instaló que nosotros estábamos distribuyendo tarjetas alimentar a reclusos”, dijo Capitanich.

Y dio números: “La verdad es que el 0,03 % de las madres que debían recibir efectivamente la tarjeta Alimentar tuvieron problemas que llevaron efectivamente a estar como reclusas, que son 20 casos, la viralización hizo que nosotros estábamos entregando tarjetas alimentar para todo el mundo”.

Consideró que “es una falta de respeto a las personas” y llamó a la reflexión “quiero decirles a todos los que se toman ese trabajo de difamar, que realmente hagan una reflexión, o acaso, según el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no debemos alimentar a las personas que están privadas de la libertad?”.

Y agregó “Y a su vez también, ¿no debemos bregar para aquellas personas puedan efectivamente recuperarse y tener una inserción social en la vida como corresponde a cualquier persona con dignidad en el marco de la constitución y las leyes de la república?”.

El mandatario se explayó sobre el tema y habló de una polarización: “Esa estigmatización que existe en la sociedad argentina, entendiendo una polarización absurda, no debería existir, la verdad que me sorprendió el nivel de saña con el cual se critica en redes sociales una cuestión que no tiene nada que ver”.

Manifestó que son 20 los casos los que forman parte del padrón de personas beneficiarias en el marco de la AUH, que tienen hijos hasta 6 años de edad y que fueron privadas “circunstancialmente de la libertad”, por lo tanto, “los hijos tienen derecho a una alimentación digna y eso corresponde que el Estado garantice efectivamente esos derechos”, señaló el jefe de gobierno.

“Del absurdo nunca se vuelve y lamentablemente uno si deja que esto siga, en realidad está aceptando la mentira como medio de instalación de noticias falsas. Fake News, para todos”, ironizó el mandatario.