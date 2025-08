Tras el paro docente, la ministra de Educación defendió la gestión Provincial

Resistencia. «La docencia sabe que cuando hubo recursos fueron la primera prioridad», dijo la ministra Naidenoff al defender al Ejecutivo, y señalar que el Gobierno tuvo una mirada especial con los educadores y además de lo salarial marcó avances en titularizaciones.

Se reinician las clases este lunes en un contexto de tensión entre los sindicatos docentes y el gobierno por la falta de liquidación del porcentaje de incremento de la cláusula gatillo.

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, que señaló que no puede soslayarse el punto de partida de la administración Zdero en cuanto a obligaciones por cumplir y la decisión de otorgar una suba considerable al sector. «Lo primero que se hizo cuando ingresamos fue responder a la necesidad del docente», afirmó en declaraciones a medios de Resistencia la funcionaria, recordando que la cláusula gatillo en el pasado tuvo «muchos vaivenes», fue uno de los ejes principales.

En ese sentido, indicó que comprende que hoy pueda existir un descontento por parte del sector pero subrayó en la necesidad de rememorarse a fines de 2023 e inicios del año pasado. «Se escuchó al docente y el gobernador tuvo una mirada especial y la va a tener siempre», dijo.

La ministra hizo hincapié en que, aunque el gobierno se enfrenta a críticas por seguir mencionando la herencia de la gestión anterior, es fundamental contextualizar la situación y como ejemplo marcó lo ocurrido con la mayorista eléctrica Cammesa. «El gobierno de Roy Nikisch terminó su mandato abonando hasta el último mes y al hacerse cargo el gobernador Zdero la deuda con Camnesa es inmensa. Porque se recibió la gestión con deudas», mencionó.

Uno de los puntos más destacados en la gestión que menciona la ministra es la titularización docente. Naidenoff resaltó que el gobierno está abordando un «desorden total» heredado, especialmente en la asignación de horas y cargos. «Nosotros el primer año ordenamos, y vamos a estar los cuatro años ordenando», aseguró.

La funcionaria se refirió de manera específica a la situación de las Escuelas de Gestión Social, donde han encontrado irregularidades al solicitar los listados de docentes para titularizar. «Nos pasaron lista de los educadores y hubo casos que cuando controlábamos no estaban en la escuela», ejemplificó y explicó que el objetivo es transparentar estos procesos para que los recursos vuelvan al sistema y se beneficien los docentes. Naidenoff detalló que, además de la titularización, se trabajó en la implementación de concursos y capacitaciones gratuitas, que consideró claves para mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar que los docentes más capacitados sean quienes estén al frente de las aulas.

Tema licencias

La ministra también abordó un tema que siempre se ubica en el tapete cuando los recursos escasean como las licencias docentes, aclarando que naturalmente se deben otorgar a quienes presenten una afección pero que no son menores aquellos casos que valiéndose de controles laxos pueden solicitar no trabajar lo que genera que deban abonarse desde dos y hasta más salarios para garantizar actividad en el aula. «Yo pido un compromiso con la ética y la responsabilidad, claro que cuando el docente está enfermo hay que darle los días que corresponden, pero ahora cuando esto no ocurre y se piden días para otra cosa se está haciendo un daño terrible al sistema, creo que deberían existir más controles y rever algunos aspectos culturales», consideró.

