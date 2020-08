Una mujer comerciante denunció a un policía por violencia familiar

Sáenz Peña. El suceso tuvo lugar ayer en un domicilio del barrio Mariano Moreno. La familia de una joven grabó en video al policía furibundo amenazando a todos. Ya tiene una denuncia hecha en febrero, pero en esa oportunidad no fue detenido por «ayuda de sus camaradas».

La denuncia fue realizada ayer y señala que Orlando Blanco, un efectivo policial sobre quien pesa una denuncia por maltrato verbal, psicológico y físico que data de febrero de este año, se apersono en un domicilio para ver a su pequeña hija, pero la situación se descontroló por actos de violencia.

La denunciante asegura que esta persona, que estaría suspendida en sus funciones preventivamente y por tratamiento, «se hizo presente en la casa de mi hija con la excusa de ver a su hija», y relata que llegaron al lugar los progenitores de la joven y notaron «que el mismo estaba alterado por lo que le solicitamos que se retire y en forma agresiva nos agredió verbalmente, me agarró del brazo, me sacudió y me tiró contra la pared, para luego decir que nos va a matar a todos y que se va a llevar a su hija», cita la denuncia.

También se dejó constancia que el padre de la joven madre que es víctima del maltrato de su ex pareja policía recibe por parte de éste último hostigamiento constante y extorsiones incesantes.