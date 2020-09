Zdero: «Los docentes no pueden vivir de migajas»

Resistencia. El diputado apuntó contra el Ejecutivo para que atienda las necesidades del sector. Pidió que las autoridades no miren para otro lado.

El diputado provincial, Leandro Zdero, volvió a insistir con la necesidad de dignificar el salario de los docentes chaqueños, quienes hasta el momento no cobraron la Cláusula Gatillo que debería ser del 13,6%, más lo perdido en el 2018 y 2019, el cual rondaría en el 30%. Tampoco se resolvió desde el Estado, la situación de los docentes sin cargo desde el inicio de la pandemia, ni se garantizó la conectividad gratuita para docentes y alumnos.

En este sentido, Zdero expresó que “el anuncio de aumento salarial, dado en su momento, hoy es insuficiente para los docentes. No solamente dan clases, corrigen trabajos, toman previas, gastan de su bolsillo para la conectividad y responden consultas de sus alumnos, sino que trabajan el triple de su tiempo y viven en la incertidumbre económica, ante un Estado ausente que no acompaña con recursos el esfuerzo docente. Es una situación insostenible y un pueblo sin educación no podrá desarrollarse ni progresar en el tiempo”.

DEJEN DE MIRAR PARA OTRO LADO

“Pareciera que al negar y al no atender el reclamo de los docentes la situación pasaría inadvertida. Sin embargo, la educación debería ser un tema de agenda todos los días y lograr fortalecerlo. Ya estamos por llegar a octubre y nadie sabe cuántos alumnos y docentes pudieron conectarse, si desarrollaron los contenidos o están al día con las materias, si pasan de año o no, porque la Educación es la única herramienta niveladora de oportunidades”, añadió.

TAMPOCO SE LES DIO RESPUESTA A LOS ESTATALES

Por último, Zdero recordó que tampoco se les dio respuesta a los empleados estatales. “La propuesta no fue la mejor ni la más aceptable para el bolsillo de los trabajadores. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley donde ofrecimos alternativas al Ejecutivo y, de ser necesario, hay que rediscutirlo”, finalizó Zdero.