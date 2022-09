Zdero: «No hay crecimiento ni desarrollo, si no vamos de la mano del campo»

Hermoso Campo. El diputado provincial Leandro Zdero junto al concejal Carlos Merlo acompañó la Fiesta por el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario en la ciudad de Hermoso Campo, el pasado viernes. Esta actividad fue organizada por la Filial local de la Federación Agraria Argentina en reconocimiento al hombre de campo, que día a día, se esfuerza por sacar adelante su producción.

El primero de septiembre de 2021, un grupo de productores creó la filial Hermoso Campo de FFA, perteneciente al Distrito I, con la finalidad de defender los intereses de los pequeños y medianos productores agropecuarios. La entidad se manifiesta siempre en favor de un modelo productivo que garantice el destino de la agricultura familiar y el cooperativismo.

Al finalizar la actividad, Zdero remarcó: «Esto es un reconocimiento al hombre de campo, al agricultor, a su historia y a quienes forjaron la siembra en la tierra. Saludo a quienes han impulsado la agricultura en nuestra provincia como motor productivo. Destaco al hombre de campo por el compromiso, el trabajo y el esfuerzo en dinamizar y motorizar, día a día, nuestra economía. Siempre tiene que haber una palmada de aliento con quien produce y trabaja porque no hay crecimiento ni desarrollo si no vamos de la mano del campo. Debemos construir y apostar a un Chaco que no asfixie a los productores».

«Muchas veces, el campo es castigado no solo por las inclemencias del tiempo sino por las políticas desacertadas», advirtió.

Posteriormente, el legislador se dirigió a la ciudad de Presidencia Roca para acompañar a su intendente Gustavo Martínez y a toda la comunidad en el segundo Festival Provincial del Agricultor. Allí, también hizo entrega de un reconocimiento legislativo, declarando de interés provincial a la mencionada actividad.