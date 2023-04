Zdero y los piquetes: «Quienes cortan las calles deberían ser multados»

Resistencia. El precandidato a gobernador del Chaco habló este lunes por la mañana de un proyecto de ley de su autoría respecto a los cortes de calles en la provincia.

Leandro Zdero, legislador provincial y precandidato a gobernador por Chaco, reiteró este lunes por la mañana la necesidad de tratar y aprobar su proyecto “para terminar con el negocio de los piquetes y con los vivos de siempre; esto se soluciona con trabajo y con políticas que quieran mejorar la vida de la gente», manifestó.

«Quienes cortan, muchas veces, lo hacen porque el gobierno promete y no cumple; el gobierno lo ha convertido en un negocio de conveniencia. ¿Por qué no multan a los dirigentes piqueteros cuando cortan las calles y/o rutas o por extorsionar a la gente con la asistencia? A cualquier persona que comete una infracción se le cobra una multa ¿Por qué no se mide con la misma vara? Falta orden en nuestra provincia», subrayó Zdero.

En ese contexto, el precandidato aseguró que «el proyecto de ley 1645/22 ‘duerme’ en los cajones de la Legislatura que la mayoría oficialista ha optado por no tratarlo», y agregó: “El estado debería garantizar el derecho de los ciudadanos de circular libremente, pero resulta que, al haber complicidad, esa potestad y el manejo de las calles la siguen teniendo los piqueteros”.

Respecto al proyecto, Zdero explicó que «propone multar a quien corte calles y/o rutas y suspender a quienes sean beneficiarios de planes . Las multas serían de dos mil (2000) litros de Nafta Súper, cuyo monto irá destinado a instituciones de bien público. A la gente, hay que brindarle trabajo y oportunidades de desarrollo; apoyo a los emprendedores, a los comerciantes, a las pymes, al campo y de esta manera, con mi gestión, terminaremos con los ‘empresarios’ del piquete que hoy se aprovechan de las necesidades de los chaqueños”.

Por último, expresó: “Por trascendidos periodísticos tomé conocimiento que existe una convocatoria para llegar a un “pacto social” “nuevo protocolo” o como quieran llamarlo, donde los chaqueños lo único que piden es poder circular libremente y que nadie te impida el paso, ni les rompan el vehículo o lastimen, como sí, viene sucediendo en toda la provincia. ¿Mientras tanto, qué debemos esperar? ¿Qué la violencia siga ganando las calles? Al no haber voluntad y decisión política, este gobierno seguirá con las mismas excusas”.