Abuso sexual a un nene de 6 años: clima enrarecido en el Hospital 4 de Junio

Sáenz Peña. Una mujer denunció que su hijo autista fue abusado por otro menor, de 11 años, que sería un vecino. Ayer por la tarde el Hospital 4 de Junio fue un «hervidero» porque nadie sabía como actuar ante el caso, y varios abogados daban vueltas al rededor de los familiares de la victima.

Tras filtrarse el dato, el jefe de Policía Fernando Romero Pidió conocer que el lo que estaba ocurriendo y fue entonces que la Policía tomó conocimiento del caso, y recién ahí fue radicada en la División de Violencia Familiar y de Genero, tras conocerse resultados de una revisión médica del menor.

La mujer de 29 años denuncio que el pasado miércoles 11 de marzo su hijo de seis años habría sido abusado por un vecino de 11 años del barrio San Cayetano de Sáenz Peña. Sin embargo, pese a que el hecho habría sucedido miércoles, ayer por la tarde casi noche el personal del Hospital 4 de Junio que revisó al menor no sabía como manejar la situación.

Ahora se asegura que el escrito de la denuncia fue radicado en la División de Violencia Familiar y de Genero el jueves por la tarde – noche, luego de que el jefe de Policía Romero fuese consultado en privado por un medio sobre el posible hecho.

Tras las diligencias el parte policial indica que la denunciante relato que el miércoles alrededor de las 23 horas cuando estaban comiendo su hijo de 10 años le comento que «el niño de 11 en horas más tempranas, cuando estaban jugando en su cama, estaba besando en la boca al menor de seis años que es autista».

El hermano mayor continúo contando que «el pequeño estaba recostado en la cama cuando este nene le saco la ropa y se tiro encima de él». Luego su hijo menor le informó que presentaba dolores y por ello recurrió a la Justicia. En realidad se presume que la progenitora llevo al pequeño con malestar al sector de Pediatría del Hospital 4 de Junio, y fue allí donde examinado por médicos de guardia se descubre el abuso, por lo que luego se da intervención a personal de la División Medicina Legal.

Tras la revisión, confirmaron que el niño de seis años presentaba lesiones. Tras varias vueltas y deliberaciones, sin saber cómo actuar, Policía finalmente informó al fiscal Soto y éste dió intervención a la UPI.

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