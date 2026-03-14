Entre el 50% y 70% de las mujeres con endometriosis pueden lograr un embarazo espontáneo

Buenos Aires. La evidencia científica reciente respalda un modelo diagnóstico más temprano, clínico y menos invasivo, centrado en la paciente. Así, la laparoscopía se reserva para casos seleccionados con síntomas persistentes, fracaso terapéutico y sospecha de compromiso severo

En el marco del Día Mundial de la Endometriosis, especialistas comparten información actualizada sobre esta enfermedad ginecológica prevalente que afecta entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad reproductiva.

La endometriosis implica el crecimiento de tejido similar al endometrial fuera de la cavidad uterina, lo que puede generar inflamación persistente, dolor pélvico e impactar significativamente en la fertilidad, al alterar la ovulación, el transporte tubárico y la implantación. Las manifestaciones clínicas varían ampliamente, desde casos asintomáticos hasta dolor pélvico severo, dismenorrea incapacitante y dispareunia e impacto significativo en la calidad de vida.

Según un estudio reciente entre el 30% y el 50% de las mujeres con esta condición presentan alguna dificultad para lograr un embarazo de forma natural, y factores como la edad, el grado de la enfermedad y la afectación de las trompas o de la reserva ovárica influyen en las posibilidades de embarazo y cuando no es posible, las técnicas de reproducción asistida —como la inseminación artificial o la fecundación in vitro— ofrecen alternativas terapéuticas efectivas. Aún así, entre el 50 y 70% de las mujeres con endometriosis logran el embarazo sin ninguna complicación.

Diagnóstico temprano para preservar la fertilidad

Otro estudio reciente analizó el abordaje del diagnóstico de la endometriosis en la consulta ginecológica inicial, destacando la importancia de una evaluación integral que combine historia clínica detallada, examen físico y estudios por imágenes, especialmente la ecografía transvaginal con protocolos específicos. La revisión, basada en estudios publicados entre 1974 y 2024, señala que la endometriosis se asocia con tasas de infertilidad de entre 20% y 68%. Si bien los avances en diagnóstico por imágenes han mejorado la detección, la variabilidad en síntomas y progresión continua, representa un desafío, lo que refuerza la necesidad de estrategias de diagnóstico temprano y manejo integral orientadas a preservar la fertilidad.

“Si bien no todas las mujeres con esta patología presentan infertilidad, la evidencia demuestra que el diagnóstico tardío y la progresión pueden comprometer la reserva ovárica y la función reproductiva. Detectar la enfermedad en etapas tempranas permite iniciar tratamientos que controlen su avance, evitar daños estructurales en los ovarios y órganos pélvicos, y planificar estrategias reproductivas acordes a cada etapa de la vida” Dra. Florencia Gauthier, Médica Especialista Consultor en Ginecología MN 96910

Los tratamientos con progestágenos actúan reduciendo el efecto de los estrógenos y limitando el crecimiento del tejido endometrial, lo que permite disminuir la inflamación y el dolor característicos de la endometriosis, con un impacto positivo en la calidad de vida de las pacientes. Existen opciones orales de primera línea ampliamente respaldadas por estudios científicos, que demuestran eficacia en el control del dolor y un perfil de seguridad favorable.

Un nuevo paradigma: el diagnóstico no invasivo

En los últimos años, la evidencia científica y las guías clínicas internacionales impulsaron un cambio de paradigma en el diagnóstico de la endometriosis. Hoy, la laparoscopía dejó de ser la primera opción de diagnóstico para convertirse en una herramienta reservada a situaciones específicas.

El enfoque actual prioriza la evaluación clínica integral, el reconocimiento del dolor como síntoma relevante y el uso de métodos por imágenes no invasivos, como la ecografía transvaginal con protocolos dirigidos y la resonancia magnética, que permiten identificar la enfermedad y planificar el tratamiento sin necesidad de recurrir de forma temprana a la cirugía. Este modelo no solo reduce intervenciones innecesarias, sino que también acorta los tiempos de diagnóstico, valida la experiencia de las pacientes y facilita un abordaje más oportuno y personalizado.

“El diagnóstico de la endometriosis ha evolucionado hacia un modelo más temprano, menos invasivo y centrado en la paciente, con sólido respaldo científico y proyección hacia métodos cada vez más accesibles. Durante mucho tiempo, la normalización del dolor y la creencia de que solo podía confirmarse mediante cirugía contribuyeron a retrasos significativos en la identificación de la enfermedad” concluye la Dra. Gauthier.

Si te detiene, puede ser Endometriosis – Campaña de Concientización

En este contexto, y por segundo año consecutivo, Gador impulsa una campaña de concientización destinada a visibilizar la endometriosis y a promover un mensaje clave: el dolor menstrual intenso no debe normalizarse y requiere consulta médica temprana. La iniciativa busca brindar información clara y accesible para que niñas, adolescentes, mujeres y sus entornos comprendan que el dolor que interfiere con la vida cotidiana no es normal y merece una evaluación profesional. La propuesta cuenta con el respaldo de la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE), organización que trabaja activamente para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres afectadas por esta enfermedad.

“Desde la Sociedad Argentina de Endometriosis impulsamos y acompañamos todas aquellas iniciativas orientadas a aumentar la visibilidad de esta enfermedad, cuyo impacto trasciende a las pacientes y afecta también a su entorno familiar, laboral y social. Resulta prioritario comunicar con claridad que el dolor no es normal y debe ser adecuadamente evaluado. La consulta oportuna con un médico o ginecólogo especializado permite avanzar hacia un diagnóstico temprano y certero, fundamental para definir estrategias de manejo individualizadas que mejoren la calidad de vida de cada paciente”, destacó el Dr. Matías Jofré, presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis MP: 28602 – ME: 13289.

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