Capitanich pide informes sobre gestión y los recursos destinados al manejo del fuego

Buenos Aires. El senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de obtener información detallada sobre la gestión del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y los recursos asignados para combatir incendios forestales en el país.

La iniciativa surge en un contexto alarmante. Durante 2024 se registraron más de 2.700 focos de incendio en el país, con especial gravedad en distintas provincias patagónicas, mientras que los recursos destinados a la prevención y a la respuesta ante emergencias se reducen de manera drástica.

El proyecto en cuestión solicita al Ministerio de Seguridad y a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que informen al Senado sobre aspectos clave relacionados con la administración del sistema de manejo del fuego, particularmente sobre recortes presupuestarios, demoras en la transferencia de fondos y el impacto concreto de estas decisiones, en un escenario marcado por el aumento sostenido de incendios en todo el país.

Uno de los puntos más sensibles es la situación de los bomberos voluntarios. Desde la oficina del senador chaqueño se reclama información detallada sobre el manejo de los fondos que les corresponden por ley, luego de reiteradas denuncias por incumplimientos y transferencias incompletas. “Resulta inadmisible que quienes están en la primera línea del combate contra el fuego trabajen sin los recursos mínimos, mientras el Estado nacional mira para otro lado”

Por eso, Capitanich solicita el detalle de los recursos asignados para 2026, su comparación con lo ejecutado en 2025 y la justificación de los recortes, que según los fundamentos del proyecto alcanzarían el 53,6%. En ese marco, el senador plantea la necesidad de evaluar de manera concreta el impacto que la reducción presupuestaria tiene sobre la capacidad operativa del sistema, en particular en lo referido a las horas de vuelo destinadas al monitoreo y al combate de incendios.

Asimismo, reclama al Poder Ejecutivo que remita la documentación correspondiente a los reclamos por falta de fondos y al cumplimiento de la Ley 25.054, que regula el financiamiento de los bomberos voluntarios, así como las actas, acuerdos y decisiones adoptadas por el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Emergencias en relación con el manejo de los incendios.

En los fundamentos del proyecto, el senador subraya la “urgente necesidad de una revisión exhaustiva” de las políticas de manejo del fuego, además de alertar sobre el riesgo que implica el traslado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego al ámbito del Ministerio de Seguridad, lo cual, según especialistas, podría debilitar el enfoque preventivo y ambiental.

“Resulta inaceptable que las decisiones que afectan la protección de nuestro medio ambiente y la seguridad de la población se tomen sin el debido escrutinio”, sostuvo Capitanich en el texto presentado.

El proyecto busca asegurar que el Senado pueda realizar un seguimiento continuo de la situación, garantizando que los recursos sean asignados de manera transparente y eficaz para la protección de comunidades y ecosistemas en todo el territorio nacional.

