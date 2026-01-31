Fortalecen el ripiado de calles en Tres Isletas reafirmando el compromiso de una gestión cercana y presente

Tres Isletas. La Municipalidad de Tres Isletas continúa ejecutando trabajos de mejora de la infraestructura vial con la colocación de ripio en el acceso a Quinta Frías y al Barrio Matadero, una intervención que busca mejorar la transitabilidad y garantizar un acceso más seguro para los vecinos y vecinas de la zona.

De manera previa a la colocación del material, el Municipio realizó tareas de limpieza de banquinas, nivelación y arreglo de la calzada, lo que permitió una correcta preparación del terreno y asegura una mayor durabilidad de la obra, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

En el marco de estos trabajos, la intendenta Marcela Duarte, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Carlos Kutnich, recorrieron la obra en ejecución y dialogaron con los vecinos del sector, escuchando inquietudes y necesidades, y reafirmando el compromiso de una gestión cercana y presente.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad y brindar soluciones concretas a las demandas de los distintos barrios de Tres Isletas.

