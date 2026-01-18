Cesantías en el Estado genera fuerte contrapunto entre Pía Cavana y Diego Gutiérrez

Resistencia. La diputada kirchnerista que responde al ex gobernador Capitanich dijo que los despidos son arbitrarios y discrecionales por lo que se impulsó un proyecto de ley. A esto el ministro Gutiérrez afirmó que el proyecto del PJ sobre despidos “es inconstitucional”.

La kirchnerista Pía Cavana manifestó su rechazo a los despidos en la órbita del Estado “de personas que ya tienen mucha antigüedad, que son de planta permanente del Estado o que son técnicos y profesionales contratados hace muchísimo tiempo”.

Las expresiones de la legisladora se dieron en torno al proyecto de ley que impulsa para que por el plazo de dos años no se produzcan despidos de trabajadores estatales. “Así como cada comercio, empresa o lugar privado que contrata a un trabajador o trabajadora tiene la obligación y la responsabilidad de despedir con justa causa o sin justa causa y pagar una indemnización, el Estado provincial, el sector público, debe hacer lo mismo”, afirmó.

La respuesta del oficialismo llegó de la mano del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, criticó el proyecto impulsado por legisladores del PJ que busca prohibir despidos en el sector público por dos años.

“No me sorprende la irresponsabilidad y la desfachatez con la que hablan los que fueron responsables de que hayamos llegado a un índice del 76% de pobres, por una administración marcada por el populismo y decisiones irresponsables”, expresó el radical.

Para Gutiérrez, el proyecto es inconstitucional ya que el “Poder Legislativo no puede inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo”, y sostuvo que se busca instalar la idea de un ajuste que no responde a la realidad. “Lo que buscan es aparentar o dejar al gobernador como si fuera el que está ajustando y que está echando trabajadores. De ninguna manera”, señaló.

A ello repasó que desde el PJ nunca se le explicó con la verdad a la gente, y repasó: La beca es un entrenamiento laboral, no es una relación de dependencia de un becado con el Estado, cuestionando así que desde la oposición se haya generado la expectativa de que esas becas se transformen en empleos públicos.

Mencionó que el contrato de obra es donde un monotributista brinda un servicio y cobra un monto determinado, insistiendo en que eso no es una relación laboral, por lo que puede no renovarse.

“No le mentimos a la gente, actuamos de manera sincera, explicándole la situación y también con la esperanza de que, a partir del ordenamiento, vamos a tener una provincia más previsible”, dijo para argumentar la no renovación de sistemas de contratación que, al decir del Gobierno, fueron generados de manera populista por el PJ.

