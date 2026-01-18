Machagai deja a punto el Paseo de la Juventud para los Carnavales

Machagai. El jefe comunal de la localidad, Juan Manuel García, dio detalles de los preparativos en este enero que traerá consigo fiestas de Carnavales. En una nota con LT16 anticipo cómo será una de las fiestas más importantes y destacadas en el interior chaqueño.

En las últimas horas, acompañado de un grupo de trabajadores municipales, el jefe comunal recorrió el lugar donde es emplazado el Corsódromo.

«Seguimos trabajando para estar en cada detalle de lo que será los Carnavales 2026 en Machagai, por eso durante la mañana de hoy recorrimos el Paseo de la Juventud donde en pocos días estará totalmente armado nuestro gran Corsoódromo a la espera de la noche inaugural que será el sábado 24 de enero», informó Juanchy García.

«Desde la gestión estamos trabajando fuertemente para que este evento @machagai_corazon_del_carnaval que moviliza a las instituciones de la ciudad, a las familias y genera dinámica comercial tenga una edición 2026 exitosa», dijo.

