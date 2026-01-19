Parate de la actividad por medida judicial: El sector maderero reacciona con una asambles

Machagai. El empresario Abel Gamarra anunció una asamblea urgente en defensa de 2.500 puestos de trabajo madereros de la localidad, y asegura que la paralización de los permisos forestales los pone en jaque y amenaza con convertir a la ciudad en un «pueblo fantasma».

El sector foresto-industrial de Machagai vive sus horas más críticas. Este lunes 19 de enero, a las 20:00 h, aserraderos, carpinterías y fabricantes de muebles se declaran en asamblea permanente ante la suspensión de los permisos de aprovechamiento de madera, una medida que mantiene paralizada la actividad en toda la región.

El conflicto surge a raíz de una medida cautelar impulsada por una ONG con sede en Buenos Aires. Según los referentes locales, esta decisión ignora que la industria del mueble utiliza principalmente madera de descarte y no desmontes.

En la localidad de Machagai existen actualmente 280 aserraderos y carpinterías en peligro inminente, lo que se traduce a 2.500 familias que dependen directamente de la actividad, es decir que el 80% a 90% del empleo privado en Machagai es generado por este sector.

“Nos colocaron en el paredón”, sentenció Abel Gamarra, presidente de la Asociación Civil de Madereros. Por su parte, el asesor legal José Luis Fogar advirtió que de confirmarse una sentencia adversa en febrero, el impacto económico y social será “incalculable”.

La reunión se llevará a cabo en el quincho de “Transporte Leandro Chamorro” (Ruta Nacional 16), donde se espera la presencia masiva de trabajadores, artesanos, carboneros y ladrilleros que dependen indirectamente de la industria maderera.

