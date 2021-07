Cierre de listas: Alfiles de Capitanich «operan» en favor de dirigentes de Peppo

Resistencia. El sitio ChM publicó que por estas horas se viven momentos cruciales en la definición de las listas. El ex Ari mantiene una disputa con el kirchnerista a ultranza. El actual presidente de la Cámara, ex menemista, busca que una ex funcionaria peppista, salpicada por una causa nacional, integre la lista. Mientras tanto Gustavo Martínez demuestra que la política es sólo un negocio, y se hace candidato.

Juan Manuel Pedrini, quien fuera hombre de confianza de Lilita Carrió siendo su candidato a senador, antes de declararse kirchnerista de sangre azul, disputa por ser candidato a diputado nacional, y lo hace con el actual secretario de Municipio el ultrakirchnerista Rodrigo Ocampo. Pedrini ya estuvo en el Congreso y fue un leal levantamanos de Capitanich, pero Rodrigo Ocampo es un soldado de La Cámpora y eso puede dar lugar a imposiciones.

Las pulseadas por los espacios en las listas hacen foco en la composición de una nomina de unidad, que es lo que persigue Capitanich, aunque el «premiado Embajador» quien ya envió mensajes cifrados pidiendo que el Frente de Todos también contenga a su espacio. En ese marco, en escena aparece el ex menemista que supo quedarse con una banca que nunca le perteneció (la de Pavicich), el actual presidente de la Legislatura Hugo Sager, a quien Capitanich no le renovaría esa responsabilidad por no haber estado a la altura de las circunstancias en la construcción de los consensos que el Gobernador pretendía para muchas leyes. Las leyes se consiguieron, pero con mucho divisionismo.

Sager, según se comenta en la capital, impulsa la integración de Meli Serrano como candidata, en representación del espacio de Peppo. Serrano fue desde 2007 hasta 2015 funcionaria de Capitanich por eso tanto el ex menemista Sager el ex soldado fiel de Lilita Juanma Pedrini quieren que Serrano integre la lista, aunque la señora que se guardó en Tirol desde hace un tiempo a partir del 2015 abandono el Coquismo para ser fiel Peppo. Como lastre Serrano, que fue subsecretaria de Ambiente, no controló la aplicación del programa Girsu, y eso derivó en un escándalo tal que hubo procesados e incluso Capitanich dio ordenes de desconocer a Omar Judis por dejar que ese tema lo salpique. Mucho intendentes del PJ se «comieron» la plata del Programa, y la entonces subsecretaria Meli Serrano no hizo controles, resultando otra funcionaria más de la gestión Peppo emparentada con situaciones vidriosas.

Serrano tiene una larga historia atada a lo público. Fue ministra de Ambiente y Recursos Naturales con Peppo, y Secretaria de la Gobernación tras el escandalo de Horacio Rey que terminó preso. Además Secretaria de Comercio Exterior en reemplazo de Juan Chaquires. Es empleada de planta de Sameep desde 1985.

En el listado de peppistas de los que se hablan desde medios hegemónicos se menciona al ex presidente de Lotería del peppismo Oscar Brugnoli y el ex vocal Edilberto Gabriel Núñez. Ambos sospechados en las maniobras de Horacio Rey. En 2019 Patricio Sabadini los relacionó directamente con los entramados vidriosos por los que Horacio Rey, su cuñado y su esposa, hicieron tambalear al gobierno de Domingo Peppo, creyendo que mediante Lotería, estos funcionarios, beneficiaba a empresas y fundaciones ligadas a Rey.

El tablero, de momento, se completa con la demostración de Gustavo Martínez de entender la política como un negocio, que siendo intendente en ejercicio, será candidato a diputado nacional por su espacio que competirá por fuera del PJ. Es decir, un candidato testimonial, ya que nada asegure que asuma el cargo y deje de estar sentado sobre la caja de la Intendencia. Martínez no consiguió que Capitanich asegure la Presidencia de la Legislatura para su mujer Ely Cuesta, y ahora busca competir por fuera para medir fuerza.