Concejales piden informes a la Provincia por obras, pero se olvidan de las viviendas inconclusas de «Rulo» Lasalvia

Sáenz Peña. La edil radical en LT16 habló de un pedido de informe que el Concejo resolvió la última semana. En la charla se la consultó por obras de viviendas que debían ejecutarse por administración municipal, y están paralizadas. El responsable técnico de la obra es Juan Carlos «Rulo» Lasalvia, un funcionario municipal que ocupa cargos desde el año ’99. Gauna se empantanó en sus respuestas.

La concejal Gauna explicaba pedidos de informe a la Provincia pero no pudo responder por los incumplimientos de «Rulo» Lasalvia

La concejal radical Gauna no supo esclarecer el caso Lasalvia.

Tras la aprobación del Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Concejales de Chaco Somos Todos (UCR) aprobado por unanimidad en la última sesión ordinaria, que solicita al Ejecutivo Municipal informe al Concejo Municipal respecto a las obras públicas que tendrán inicio o están en ejecución, Voces de la Jornada convocó a la presidente de Bloque, la radical Nora Gauna.

La edil explicó el por qué del pedido de informe y dijo, entre otras cosas, que hay barrios que no tienen ninguna cuadra pavimentada y hay algunos que, no sé, de golpe aparecen con 12 cuadras pavimentadas que no conectan a nada». «Ordenémonos un poco porque los recursos son de todos y tratemos de hacer crecer Sáenz Peña ordenadamente. Se pavimentan 10 cuadras que no conectan nada con nada y cuando se consiguen hacer las conexiones pasaron tantos años que al pavimento anterior hay que hacerle arreglos de manera magistral», citó, y pidió: «vayamos haciendo ordenadamente para crecer como ciudad de forma ordenada y respetando la autonomía municipal».

EL CASO DEL AMIGO LASALVIA

En medio de la charla se le preguntó a la concejal, que desde el año 99 recala en cargos partidarios y municipales, si entre los pedidos de informe se solicitaría saber qué pasó con las viviendas que debían ejecutarse en el barrio San Cayetano y que no se concluyeron nunca.

Se trata de las viviendas que en la zona del Zoológico quedaron prácticamente en cimientos, y lo llamativo es que el responsable técnico de la obra es Juan Carlos «Rulo» Lasalvia, un funcionario municipal que ocupa cargos desde el año ’99. Es decir un funcionario que además cumple las veces de proveedor. Uno de los tantos en la misma situación.

Como si se tratara de un tema totalmente nuevo, Nora Gauna, que fue funcionaria de Economía de Gerardo Cipolini y ahora es concejal, dijo «toma la información para avanzar en un próximo pedido de informe». «En éste nosotros pedimos específicamente las obras de la Provincia para que no pase lo del Polideportivo (en realidad Centro de Educación Física) y que la gente no se enoje y piense que se quiere poner palos en el crecimiento de Sáenz Peña. No señores, se clausuro la obra porque no se presentó planos», dijo.

Aprovechó ese instante para hacer hincapié nuevamente sobre obras provinciales, desviando la pregunta sobre Lasalvia y su incumplimiento. «Lo que buscamos es que se inicie una obra y se termine», dijo paradójicamente.

El periodista volvió a repreguntar sobre las viviendas inconclusas en el San Cayetano, y mencionó que están paralizadas desde el 2018. «Lo que yo se y hasta donde recuerdo, porque la verdad son muchas normativas, nosotros habíamos aprobado una nueva rendición de cuentas para las primeras viviendas, que se sortearon ya, y para las otras viviendas ya estaba rendido pero no se habían hecho el envío de fondos para que se pueda seguir la construcción. Habíamos tenido problemas con los dos grupos de viviendas. Y obviamente se van atrasando con el envió de fondos después lo que envían no alcanzaba, hubo que hacer una actualización pero en este momento no te puedo decir en qué estado están», dijo.

LAS VIVIENDAS QUE JAMÁS SE TERMINARON

El programa de viviendas en cuestión, según cartel de obra, pertenecen al Plan Belgrano que coordinaba el actual senador Víctor Zimmermann cuando era funcionario de Mauricio Macri. Pertenecían al programa Techo Digno y se ejecutaban por administración.

Para el caso de uno de los planes, de unas 120 casas, se había proyectado más de 75 millones y el plazo de ejecución era solo de 12 meses, con fecha de inicio el 3 de julio de 2018.

Según el cartel de obra el representante técnico era el MMO Juan Carlos Lasalvia, hoy subsecretario de obras públicas de la Municipalidad, aunque en otras gestiones radicales fue funcionario de Servicios Públicos.

