Duca advierte que el Peronismo en Sáenz Peña no tiene candidatos

Sáenz Peña. A raíz de los últimos artículos que dan cuenta de las discusiones, o charlas, en el ámbito peronista local, Gabriel Duca, militante del PJ advirtió con firmeza que «el PJ no tiene candidatos», al tiempo que habló de «individualismos» y la práctica de «política de banda».

«El individualismo nos llevó al lugar de estancamiento donde nos encontramos. Parece que cuesta entender que el verdadero candidato es un proyecto creíble y realizable que proponga una comunidad saenzpeñense distinta, una que genere fuentes de trabajo genuina a través de la radicación de distintas industrias, lo cual no es imposible. Sáenz Peña debe dejar de expulsar a sus jóvenes, al menos a los que quieren trabajar y realizarse cómo personas, conviviendo en una verdadera comunidad organizada», señala una opinión acercada a OdeN por Duca esta mañana.

Agrega que «lamentablemente se sigue con mezquindades propias de las desinteligencias de las torpezas de los que practican ‘política de banda’ no así la construcción política de carácter colectivo dónde cada actor social sume a un proyecto en común y la representación en ese sentido se irá dando por peso propio si realmente se tienen conductas altruistas en bien de la comunidad o a través de elecciones internas, pero siempre respetando ese proyecto colectivo, caso contrario, el justicialismo saenzpeñense seguirá sin conmover la atención de la ciudadanía, lo cual convengamos denota una gravedad enorme porque estamos hace más de treinta años con gobiernos que no han logrado por sí solos grandes transformaciones para Sáenz Peña, cómo dije y sintetizando, nuestra ciudad sigue expulsando a jóvenes capacitados y contra esa realidad no hay macana o promesa electoral posible, ni a esa realidad puede enfrentar hoy el Movimiento Nacional Justicialista a nivel local».

El militante prometió ampliar su opinión, este martes participará del ciclo político «Voces de la Jornada» en LT16 para analizar el conteto local.