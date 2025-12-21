El saenzpeñense Enrique Varela jurará este lunes como presidente del STJ

Resistencia. El doctor Néstor Enrique Varela tiene 35 años de ejercicio como abogado, 15 años en el ejercicio de la profesión y 20 años como camarista en lo Civil y Comercial y Laboral de la ciudad de Sáenz Peña. Tras concurso llegó a integrar el STJ en reemplazo de Rolando Toledo que se jubiló. El ex camarista es el primer saenzpeñense en llegar al máximo órgano judicial.

El juez Enrique Varela jurará como presidente el Superior Tribunal de Justicia este lunes 22 de diciembre, a las 11, en un acto que tendrá lugar en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215). Esta será la primera vez que ejerza ese rol desde su ingreso al cuerpo en octubre de 2023.

Así quedó definido por unanimidad luego del acuerdo extraordinario 42/25. Además, el orden de subrogancias para el año que viene: Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río, Emilia Valle y Alberto Mario Modi.

Integración de salas

Las salas del Superior Tribunal quedaron integradas de la siguiente manera:

– Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: Grillo (presidenta) y Modi.

– Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: Valle (presidenta) y Del Río.

Para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Varela, Grillo, Modi, Del Río y Valle.

Amplio consenso en su elección

Varela, que era juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Presidencia Roque Sáenz Peña se convirtió en el quinto juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco por cinco votos a dos luego de la tercera ronda de propuestas del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. En ese momento el otro postulante, el juez civil y comercial Nº 21 Julián Benito Flores, obtuvo dos adhesiones.

La votación se dio en el siguiente orden: Gloria Zalazar (Flores), Carim Peche (Varela), Jessica Ayala (Flores), Edgardo Reguera (Varela), Daniel Zalazar (Varela), Ana Kassor (Varela) e Iride Isabel María Grillo (Varela). Así se completó el cargo que estaba vacante por la jubilación del exjuez Rolando Ignacio Toledo en diciembre de 2022.

