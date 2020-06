«Hay una demonización desde el sector público al sector empresarial que quiere volver a trabajar»

Resistencia. La frase le pertenece a Pedro Teruel, periodista y empresario comunicacional, quien evalúo la extensión de la cuarentena. Mencionó como preocupante el cierre de comercios y la dificultar de sostener la inflación que se viene post cuarentena.

Durante un diálogo con AhoraChaco Teruel dijo que “no es seguro que esta sea la última extensión de la cuarentena, pero, de todas formas, tendremos que esperar para saber qué va a pasar, porque la verdad es que nadie sabe cómo será la evolución epidemiológica de los casos”.

El periodista mentor de DiarioChaco, el diario digital que marcó tendencia en el reemplazo del tradicional formato papel, manifestó que “si bien no hay especialistas en pandemia, han pasado 100 días y nos seguimos encontrando en la misma situación. Lo cual genera el despropósito de escuchar a mucha gente que, percibe un salario público, atacar y agraviar a todo aquel que quiere salir a ganarse el pan porque no tiene un salario del sector público que le depositan todos los meses en sus cuentas bancarias.”

“A raíz de esto surge la estigmatización a aquel que necesita trabajar y que, curiosamente, viene desde el sector político que gobierna o desde el sector público” agregó, y subrayó también: “Es muy fácil decir ‘quédate en casa’ o ‘respeten la cuarentena’ cuando tenes el salario asegurado a fin de mes”.

Por otra parte en la nota, Teruel resalta que «lo que están viviendo la mayoría de los ciudadanos es tremendo, hay muchos que no cobraron el IFE, no recibieron ningún tipo de ayuda estatal, no les aprueban el permiso para circular y desde hace 3 meses no pueden salir, y necesitan generar ingresos para comer y pagar sus deudas”.

Sostener una empresa

Y en esa línea, quien también dirige Diario TAG, asegura que “sin embargo, hay una demonización desde el sector público al sector empresarial que quiere volver a trabajar, a la pequeña y mediana empresa que necesita volver a abrir sus puertas para sostenerse económicamente”.

Por otro lado, explicó que “hoy en día tener una empresa no es nada fácil, en nuestro país hay muchísimos impuestos que pagar y mantener todo al día implica demasiado esfuerzo”.

Asimismo, indicó que “hay una negación sistemática de ponerse a pensar qué va a pasar con la economía post cuarentena, la mayoría de las personas no analizan quién va a poder sostener la inflación que se viene post cuarentena, se han cerrado comercios, se han perdido un montón de puestos de trabajo y esto mucha gente ignora”.

Informar en tiempos de pandemia

Al ser consultado sobre el manejo de los medios de comunicación en tiempos de pandemia, contestó que “hay gente que informa muy bien, algunos lo hacen de forma regular y otros son pésimos, como en todas las cosas, pero, no es algo que se pueda controlar, sino que, la gente es la que debe analizar el contenido de la información, el fundamento de lo que están diciendo y darse cuenta de quién transmite información verídica y quién no”.

Por otra parte, en cuanto a los informes de Salud Pública, dijo que “la gente tiene derecho a informarse verazmente”, y, además, relató que “el Gobernador ha decidido centralizar la información y dicha medida está próxima a anunciarse.”