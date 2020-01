Hospital 4 de Junio: Medina se cansó de promesas incumplidas y pegó el portazo

Sáenz Peña. Buscando una forma no ruidosa de irse alegó razones personales y de salud. El ahora ex director hacía semanas ya no conducía la institución y estaba de licencia.

Renunció Raúl Alfredo Medina al cargo de director del hospital 4 de Junio, la decisión fue “voluntaria e indeclinable de renunciar”, según consta en su escrito. Señaló que la misma se corresponde con motivos “estrictamente” personales “de salud y de índole familiar”.

Párrafo seguido agrega que “no fue fácil tomar esta decisión” y que espera que “sepan comprenderla”.

También refirió a la falta de insumos que “deterioró” la gestión, pero aclaró que ello fue lo único. “Solamente la cuestión económica que afectó el abastecimiento de insumos fue lo que deterioró nuestra gestión”, dijo.