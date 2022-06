La Justicia ausente, el Gobierno y el Peronismo cómplices, y Juancito rey de los cortes

Sáenz Peña. «Juancito, un invento del Peronismo saenzpeñense, pone de rehén a la ciudadanía», publicó esta mañana ChM, y dio detalles del corte de ruta 16 ocurrido en cercanías de la estación transformadora de Secheep.

El sitio local de contenido político publicó que Juan Aguirre fue un «mandadero», uno de esos pibes al que se lo mandaba en bici con el «recado» para alguien, o a comprar los bizcochitos para el mate. Y agregó que este personaje, prepotente con tono de matón, hoy hace cortes de ruta para reclamar «más fondos» o «pagos adeudados» de su propio Gobierno peronista.

Este martes, nuevamente, como sucedió la semana pasada, un grupo de 50 personas pertenecientes al Movimiento Social Agrupación Juancito que dirige Juan Aguirre, el mandadero del Pato Raffín, interrumpió el tránsito vehicular «de ambos carriles» en la ruta nacional N° 16 KM 175 solicitando audiencia con Mauro Andión a quien culpan de «incumplimiento».

Juan Aguirre, el líder de la Agrupación Juancito que es un kiosco político, fue denunciado por quedarse con parte de la ayuda social de quienes militan en ese espacio. Para muchos, ex integrantes de su espacio lo consideran un violento que patotea cuando no consigue lo que quiere, como sucedió hace semanas en el Hospital local, lugar que quiso «tomar» para que atienda «urgente» a su madre que no quiso esperar el turno que le habían asignado.

Juancito, que aparece en cuanta reunión del PJ se realiza, abrazado a los encumbrados dirigentes de la Termal, armó hace tiempo una Escuela de Gestión Social de la cual el mismo es el director, aunque al asumir ni 7mo grado finalizado tenía. Otro gran logro del kirchnerismo chaqueño.

«Decidimos irnos de Agrupación Juancito porque nos sentimos usados y mal tratados por quien se decía compañero. Juega con la necesidad de las personas, y trabajamos mucho para reunir dinero al cual nunca se le dio el destino que se decía iba a ser», denunció hace un tiempo ex integrantes de la agrupación.

El corte de hoy, como las demás veces, es sólo por la mañana hasta el mediodía, por que el movimiento que lidera Juancito duerme siesta.

La Policía del Chaco solo se dedicó a desviar el tránsito, Gendarmería que posee un escuadrón y una dependencia regional pareciera que con la neblina se desorientó, y los fiscales, provinciales y federales, y hasta el propio juez brillan por su ausencia o se les perdió la hoja del libro donde se detallaba la actuación de oficio.