«Me siento el primer abanderado», dijo el Presidente AlbertoF al defender su posición abortista

Buenos Aires. “Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley”, aseguro el mandatario. Mientras Alberto se obsesiona con el aborto la pobreza crece.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández habló sobre el proyecto de ley que envió al Congreso con el fin de garantizar la legalización del aborto en Argentina y lo diferenció de la iniciativa que cayó en el Senado en 2018.

“Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley”, aseguro el mandatario en diálogo con Futurock.

“La diferencia con otros tiempos es que, más allá de la enorme lucha del movimiento feminista, me siento el primer abanderado de este reclamo”, señaló Fernández y aseguró: “Haré todos mis esfuerzos para que el proyecto de aborto salga y se convierta en ley”.

En ese sentido, Fernández expresó: “Que el presidente de la Nación mande un proyecto que reclame su tratamiento y aprobación me parece que genera un escenario un poco distinto. No es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan ‘no cumplió’».

Sobre los conflictos con las iglesias cristianas, el jefe de Estado dejó en claro que «el aborto no es un problema de dogmas religiosos sino más bien de decisiones personales”. “Yo soy católico pero tengo que resolver un tema de salud pública”, resaltó.