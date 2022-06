Nueva denuncia de estafa para quedarse con una casa y un terreno

Sáenz Peña. La ciudad Termal pareciera ser nido de maniobras fraudulentas relacionadas a cuestiones inmobiliarias. Rosana Delgado es una mujer que contó que vive hace 47 años en calle 11 entre 24 y 26 en el barrio Sagrado Corazón de Sáenz Peña, donde antes residía con su padre, quien hace varios años falleció., y ahora hay quienes le reclaman la propiedad.

Desde que murió el hombre, Rosana Delgado dice estar luchando para «evitar que personas extrañas se queden con la casa y el terreno».

Diario Chaco publicó que la mujer comentó que empezó un juico en el 2005 luego del deceso de su progenitor. «Cuando murió mi padre nosotros nos quedamos a vivir ahí y en el 2005 cuando quise hacer la conexión del agua me pidieron el título del terreno, no lo tenía y el abogado de la empresa me dijo que me iba a ayudar a hacerlo», comenzó explicando Delgado.

En ese sentido, señaló que «luego de idas y venidas el abogado que inició ese juicio abandonó la causa». Posteriormente, «en el 2015 apareció otro abogado con una clienta llamada Nilda Seniquel diciendo que en el año 66 su padre –el de Seniquel- habría comprado el terreno donde yo vivo hasta la fecha».

En ese marco, manifestó que en el año 2015 esas personas llegaron «con un boleto de compra y venta y comenzaron nuevamente los movimientos en el Juzgado». El 21 de marzo de este año les llegó un anuncio de desalojo.

La mujer comentó entonces que «en todo ese tiempo el abogado de la señora venía a hablar con nosotros para que dejemos la vivienda y luego cuando recibimos la orden de desalojo nos amenazó que nos iba a tirar la casa abajo y que la UPI nos iba a sacar los chicos, a mi hija que vive al lado nuestro, el terreno es grande. Somos 9 personas las que vivimos en este lugar».

Delgado aseguró que Seniquel «no es pariente del anterior dueño, no tenía parientes, por eso es raro que ahora después tantos años aparezca un pariente, esta mujer nunca apareció para decirnos que ese lugar era de ellos».

Agregó que «el boleto de compra y venta que presenta la mujer tiene datos apócrifos y además ahora nos enteramos que el dueño de la casa no existe por ningún lugar, no hay rastros de él. El existió pero hicieron desaparecer todos los papeles a su nombre, tampoco en Corrientes».

El caso de Rosana Delgado tiene una parte civil y otra penal que se tramita en la Fiscalía N° 3 donde se denuncia que la documentación presentada en los estrados civiles para la tramitación del terreno puede de ser origen apócrifo.

Cabe recordar que en esa misma localidad hay una denuncia similar en la que una mujer acusó a un grupo de abogados y escribanos de efectuar «maniobras fraudulentas» para intentar quedarse con su vivienda ubicada en el barrio Belgrano de Sáenz Peña.