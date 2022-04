Quejas por la ausencia de médicos en guardias privadas y públicas en Las Breñas

Las Breñas. Desde el portal ChM se citó que asistir de urgencias al Hospital 9 de Julio o a los sanatorios privados, cómo el caso de Clínica Regional, es una vivencia penosa. Más aún si quien concurre era una desesperada madre con su pequeño en brazos con fiebre alta. Las autoridades sanitarias no velan por mejorar estos? La Intendencia conducida por Machuca no gestiona más allá de pagar sueldos o presentar obras?

«Llegué a la guardia del hospital y pedí por un médico. Ya baja, me dijo la enfermera. Esperamos con el nene volando de fiebre más de 40 minutos y nunca apareció nadie», confío una mamá sobre lo vivido este domingo temprano por la mañana.

La mujer junto a su pareja decidió llevar al pequeño a un sanatorio: Clínica Regional fue la elegida. Aseguran que llegaron y la enfermera que los recibió se mostró más interesada en cobrar los 3 mil pesos de la consulta que en ubicar al profesional que los atendería. Luego dijo a los padres que no podía dar con la médico de guardia, por lo que la pareja, junto al niño con fiebre, pidieron la devolución del dinero y de retiraron del sanatorio.

Las autoridades sanitarias zonales no logran resolver cuestiones simples y trascendentales como garantizar un médico de guardia en el hospital, pero uno que atienda. Tal vez el director del hospital, desde Corzuela, su localidad de residencia, no puede controlar que todo funcione como el Gobernador Capitanich pide y se compromete. Entonces quienes ocupan cargos políticos le fallan al Gobernador.

Pero también el intendente Víctor Machuca debiera tomar el toro por las astas. La gestión del radical pareciera que solo gestiona pagos de sueldos, o se preocupa de que las luces que adornen el acceso principal a la ciudad no se queme, pero ¿que hay de la salud de los breñenses? ¿Acaso un intendente no debe gestionar que el hospital de su pueblo cumpla con lo mínimo y garantice atención a sus vecinos? ¿Debe convulsionar un niño y poner en riesgo su vida para que Machuca se preocupe en gestionar o Capitanich de instruir a ministros y secretarios para que chequeen que los hospitales no sean construcciones lindas, sino que también tengan médicos que atiendan?