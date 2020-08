Spoljaric dice que «los tres poderes deben sumar herramientas por la seguridad»

Sáenz Peña. La legisladora dijo que habló con otros diputados para abordar el tema y se puso a disposición del Municipio para articular acciones con Provincia.

«Hay una degradación social importante, y no debemos dejar de lado el problema de la droga, la droga existe en los barrios y lastima a nuestros chicos», dijo a Radio La Red Liliana Spoljaric. Y aseguró que «hay familias que no saben que hacer con sus hijos porque no los pueden contener».

La diputada explicó que pidió a otros legisladores analizar lo ocurrido en la termal ya que los vecinos se encuentren en un estado de indefensión tal que no puedan salir tranquilos de sus hogares, así como tampoco pueden circular libremente hacia sus lugares de trabajo, ya que los hechos no pasan solo por el arrebato de una cartera, sino en lo que va del año ya se registraron asesinatos en ocasión de robo.

La legisladora se pone a disposición de la Municipalidad de Roque Sáenz Peña para articular y rever el trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, dependiente del Poder Ejecutivo, así como arbitrar las medidas necesarias para brindar una respuesta urgente a los vecinos.

«La inseguridad no es una sensación, ya que los arrebatos, robos a los domicilios y atentados sobre la propiedad privada de los saenzpeñenses van en una curva de ascensos nunca vista y lamentablemente las víctimas no se encuentran libradas de este flagelo ni estando en sus hogares es por ello que se debe actuar con premura y sobretodo trabajar en conjunto y de manera articulada en la prevención de estos hechos delictivos con políticas firmes y eficaces que devuelvan al ciudadano aunque sea un poco de toda la tranquilidad arrebatada», dijo.